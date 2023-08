Voldsomt vejr rammer tysk by: Sneplove i gaderne

Usædvanligt høje temperaturer, slagregn, skovbrande og haglstorme.

Voldsomt vejr har hærger flere steder i Europa i sommeren, og nu har en sydtysk by simpelthen været nødsaget til at finde sneplovene frem fra garagerne.

Byen Reutlingen har nemlig oplevet en lokal storm med hagl og massiv regn, der har betydet, at byens sneplove er rullet ud for at rydde gaderne for snelignende hagl.

Det skriver myndighederne på byens officielle Twitter-profil.

'Kraftig storm rammer Reutlingen. Hagl og kraftig regn førte til oversvømmelser og skader,' skriver de blandt andet.

Det massive nedbør resulterede i, at afløb blev stoppet, og vandet sivede ned i underjordiske parkeringshuse, kældre, beboelsesejendomme.

Schweres Unwetter trifft Reutlingen! Hagel & Starkregen führten zu Überflutungen & Schäden. Laub und 30 cm hoher Hagel setzten innerhalb weniger Minuten die Abflussschächte zu und Wasser strömte in Tiefgaragen, Keller und Wohngebäude. https://t.co/324East5A8 pic.twitter.com/NiE3vcIzwt — Stadt Reutlingen (@StadtReutlingen) August 4, 2023

Hagl på størrelse med tennisbolde

Det er kun kort tid siden, at det nordlige Italien var ramt af voldsomme haglbyger, hvor hagl på størrelse med tennisbolde styrtede mod jorden.

Det satte en brat stopper for sommerferien for flere danske familier.

'Sent mandag aften blev Norditalien ramt af et uvejr med store haglbyger, som har forårsaget skader primært på materiel. Alarmcentret har gennem natten modtaget mere end 700 opkald fra primært danske ferierende i området, hvis biler er kommet til skade,' beskrev SOS International på sin hjemmeside i slutningen af juli.