Voldtægtsanklage bekymrer Ronaldos milliardsponsor

Nike er "dybt bekymret" over den beskyldning om voldtægt, som en amerikansk kvinde har rettet mod fodboldstjernen Cristiano Ronaldo.

Det skriver The Guardian.

Ronaldo har en længerevarende sponsoraftale med amerikanske Nike, som ifølge den engelske avis menes at have en værdi på 768 millioner pund. Det svarer til næsten 6,5 milliarder kroner.

- Vi er dybt bekymrede over de foruroligende beskyldninger og vil fortsætte med at følge situationen, lyder det fra Nike.

EA Sports, der også har en kontrakt med Ronaldo, følger ligeledes nøje udviklingen i sagen.

Sportsstjerner tilknyttet firmaet forventes at "opføre sig på en måde, som er i tråd med EA's værdier", hedder det i en udtalelse.

Han afviser

Ronaldo, som Juventus før sæsonen købte for 112 millioner euro, har kategorisk afvist beskyldninger fremsat af en kvinde ved navn Kathryn Mayorga, om at han i 2009 voldtog hende på et hotel i Las Vegas i USA.

Politiet i spillebyen genåbnede tirsdag efterforskningen, efter at hun i et interview med det tyske magasin Der Spiegel stod frem med sin beskyldning.

Onsdag afviste Ronaldo i et tweet påstanden.

- Voldtægt er en afskyelig forbrydelse, der går imod, hvem jeg er, og alt jeg tror på. Jeg har ren samvittighed, og derfor kan jeg med sindsro afvente resultaterne af alle undersøgelser.

Jeg afviste ham

Den amerikanske kvinde hævder, at hun var på natklubben Rain 12. juni 2009 sammen med en veninde. Her mødte de Ronaldo.

Portugiseren inviterede ifølge søgsmålet en gruppe mennesker op i sin penthousesuite for at "nyde udsigten over Las Vegas".

Kathryn Mayorga, der var 24 år på det tidspunkt, hævder, at Ronaldo voldtog hende, efter at hun havde afvist ham.

Politiet i Las Vegas har bekræftet, at hun anmeldte et overgreb samme dag. Senere bad hun politiet om indstille efterforskningen.

Det har været fremme, at hun blev tilbudt 375.000 dollar - godt 2,4 millioner kroner - for at indgå en fortrolighedsaftale.