Vollsmose-café kønsopdelt: Mænd forrest - kvinder bagerst

På en café i Odense-ghettoen Vollsmose sidder mænd og kvinder adskilt: Herrerne forrest i caféen – og bagved nær køkkenet er der indrettet et område forbeholdt kvinderne, skriver TV 2.

Over for mediet bekræfter den 31-årige kvinde Hibo Abdulahi, at sådan skal det være.

- Sådan er vores regler. Ja, vores lov, siger hun til TV 2’s reporter.

- Hvad mener du med det, spørger TV 2.

- Sådan er islamisk lov, kvinder og mænd sidder ikke sammen.

Herefter spørger V 2-medarbejderen:

- Så vil det sige, jeg må ikke være her?

- Jo, du må gerne være her. For du er et hvidt menneske, så du ved nok ikke bedre, siger hun og griner, men supplerer:

- Nej, teknisk set må du ikke være her. Kvinder skal være her, mænd skal være der, siger hun og peger om i caféens forreste del for mænd.

- Sådan har det altid været, siger hun.

Vollsmose i tal: Der er 9184 bosat i Vollsmose. 74,2 procent af borgerne i Vollsmose er indvandrere eller efterkommere af indvandrere. Herunder er 68,9 procent fra ikke-vestlige lande. Der bliver talt mere end 80 forskellige sprog i bydelen. 20,9 procent af borgerne i Vollsmose er mellem 7 og 17 år. Vollsmose blev opført med cirka 500 boliger i 1967-1969. Siden da er der blevet bygget til med cirka 450 boliger i 1972-1974 og cirka 250 boliger i 1978-81. Området består i dag af i alt ni boligafdelinger med 220 og 504 boliger i hver afdeling. Vollsmose blev bygget som et resultat af 1960’erne og 1970’ernes boligpolitik. Arbejderen skulle have en ordentlig bolig, så man ville skabe et område med mange muligheder, som han skulle bruge udenfor arbejdstiden: børnehave, skole, bolig, supermarked. Man lavede hele området lukket for trafik, hvilket var meget usædvanligt. Tanken var, at børnene skulle kunne lege frit. Kilde: Vollsmose.dk, Odense Kommune, Ritzau.

Udlændingeordfører Martin Henriksen (DF), synes, der er behov for et opgør med eksempelvis en kønsopdelt café som denne i Vollsmose – fordi, han mener, det skader integrationen.

- Problemet er, at der er jo rigtig mange eksempler på folk, der har boet her i rigtig, rigtig mange år, som har det godt med at være i parallelsamfundene, og det smitter jo også af på børnene. Der er stor risiko for, at børnene bliver hængende i parallelsamfundene, og så går det jo videre til næste generation, og det er der, hvor problemerne opstår, siger Martin Henriksen til TV 2.