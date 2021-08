Vollsmose ramt af ny nedlukning

Den stigende smitte med covid-19 i Vollsmose i Odense får nu konsekvenser for indbyggerne i Vollsmose Sogn.

Sognet bliver nemlig lukket ned på grund af de høje smittetal. Nedlukningen træder i kraft onsdag 25. august.

Det viser dagens opgørelse fra Statens Serum Institut. Odense Kommune bekræfter ligeledes nedlukningen på sin hjemmeside.

Årsagen er, at sognet opfylder kravene for automatisk nedlukning af sogne. Der er i den seneste opgørelse registreret 100 smittede ud af sognets i alt 9926 indbyggere. Det svarer til en incidens på godt 1000, og der er en positivprocent på 8,22.

Grænsen for hvorvidt et sogn skal lukkes ned, er en incidens på netop 1000. Derudover skal der i et sogn være mindst 20 smittede samt en positivprocent på tre eller mere.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

På et pressemøde mandag lød det, at størstedelen af de indlagte med corona er ikke-vaccinerede.

Skoler lukker

Tidligere er sognene Astrup, Skelund og Saltum i henholdsvis Odder, Mariagerfjord og Saltum kommuner de seneste dage blevet lukket ned, men Vollsmose er langt det største af de senest nedlukkede sogne.

En nedlukning af et sogn betyder, at alle grundskoler, ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner i det givne sogn skal lukkes. Derudover skal alle sfo'er og klubtilbud lukkes, sammen med lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter. Desuden skal alle indendørs lokaler til idræts- og foreningsaktiviteter lukkes. Nedlukningen omfatter også restauranter og cafeer.

Daginstitutioner er undtaget fra nedlukningen.

Et sogn fritages først for nedlukning, når sognet i en uge i træk ikke længere lever op til et af kravene for nedlukning.

Hver tredje i kommunen

I Odense Kommune er der de seneste syv dage registreret 314 smittede. På trods af at Vollsmose kun udgør omkring en tyvendedel af kommunens godt 200.000 indbyggere, står sognet altså for knap hver tredje smittede.

Sundhedsstyrelsen har tidligere fortalt, at der blandt andet i Vollsmose er større udfordringer med at få indbyggerne til at lade sig vaccinere.

Vollsmose har også tidligere i pandemien været lukket ned på grund af for høje smittetal.