Volodimirs indkøbscenter bombet til ruiner: Hjælpes af dansk kendispar

Designeren Christina Hembo og manden Claus har hjulpet deres mangeårige venner med at stable et liv op i Danmark, efter de måtte forlade krigshærgede Ukraine

I dag sidder han 3000 kilometer fra sit hjemland med det meste af sin familie i Danmark.

Men for blot få uger siden levede og drev 65-årige Volodimir Dekanenko sin virksomhed i og fra Ukraines næststørste by, Kharkiv. Det har den russiske invasion af landet dog umuliggjort. Derfor flygtede han i slutningen af februar med sin kone, Maryna, til Danmark, hvor deres mangeårige venner - kendisparret Claus og Christina Hembo - har åbnet deres hjem for dem.

Nu forsøger Volodimir Dekanenko at drive sin forretning i Ukraine fra et kontor på første sal i designervirksomheden Christina Design Londons hovedkontor i Herning.

En næsten umulig opgave.

Sådan ser Volodimir Dekanenkos shoppingcenter ud efter et russisk angreb. Pritvatfoto

Bombet i smadder

I dagevis har russiske styrker nemlig bombet løs i Kharkiv. Det er blandt andet gået hårdt ud over rådhuset i byen. Natten til torsdag nåede turen så til Volodimir Dekanenkos mondæne shoppingcenter i det centrale Kharkiv. Det ligger nu i ruiner efter et russisk bombeangreb.

- Se her! Det hele er ødelagt, fortæller den 65-årige ukrainer, mens han bladrer gennem de billeder, som han netop har fået tilsendt af sit indkøbscenter Nikolsky Shopping Mall.

Trods modgangen tror han på, at Rusland inden for en overskuelig fremtid må opgive krigen i Ukraine, så han og familien kan vende hjem igen.

- Vi får at se, men mange tror, at ukrainerne kan stoppe den russiske hær. Med de voldsomme sanktioner, som USA og Europa har indført mod landet, er deres valuta faldet med 50 procent. Nu stopper Vesten også importen af olie, så deres økonomi vil kollapse inden for et år, tror jeg. Det vil ødelægge Rusland, og så har de ikke råd til at finansiere krigen, lyder hans analyse.

Volodimir Dekanenko viser Claus og Christina Hembo de rystende billeder af sin forretning i Kharkiv. Foto: Ernst van Norde

Kom til Danmark, Volodimir!

Selvom Rusland i månedsvis havde placeret mere end 100.000 soldater tæt på den ukrainske grænse, var der ingen i familien Dekanenko, der havde set krigen komme, forklarer Claus Hembo.

- Allerede om mandagen, fire dage før invasionen, skriver jeg til Volodimir, om det ikke var nu, at de skulle komme til Danmark, hvor vi havde faciliteter, som han og familien kunne låne. Men her lød svaret: Ro på, Claus. Vi tror ikke på en stor krig.

Da Putin så i ly af natten angreb, mens det ukrainske ægtepar var på ferie i den østrigske hovedstad, Wien, besluttede de sig for at flyve til Danmark. Godt en uge senere kom deres datter Olga og tre børnebørn så også til Danmark efter en dramatisk flugt gennem det krigshærgede Ukraine.

De er nu alle indkvarteret i en bolig, som Claus og Christina stiller til rådighed for dem.

- Vi tænkte ikke over, om vi skulle hjælpe. Selvfølgelig skulle vi det. Vi kan ikke forestille os den situation, de står i, så det var bare at få dem herop så hurtigt som muligt, lyder det fra Christina Hembo.

Volodimir og Maryna Dekanenko kom til Danmark via Østrig, hvor de var på ferie, da krigen i Ukraine brød ud. De mødte første gang Claus og Christina Hembo i 2005 på Krim. Foto: Ernst Van Norde

Fodbold og tennis

Samtidig har Hembo-parret sørget for, at det ældste barnebarn, Peter, allerede er meldt ind i den lokale fodboldklub, mens de yngste børnebørn, Andriy og Yevhen, får tennislektioner.

- Og deres træner taler endda ukrainsk, så det kunne ikke være bedre, fortæller Christina Hembo.

Desuden skal de tre børnebørn alle begynde i skole på mandag, lyder det afslutningsvist fra den tidligere 'Vild med dans'-deltager.