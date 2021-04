Vorbasse Marked aflyses

Markedet, der plejer at have op mod 250.000 gæster, er aflyst efter udmelding om restriktioner

Det ikoniske Vorbasse Marked er blevet aflyst.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Det er ekspertgruppens udmelding om restriktioner, der har fået bestyrelsen til at aflyse markedet, der plejer at have op mod 250.000 besøgende.

- Det, de er kommet med, er så langt fra det, vi kan se os selv i. Et max på 3000 gæster og at skulle lukke klokken 20. Det kan vi slet ikke bruge til noget, siger formand Brian Madsen til Vejle Amts Folkeblad.

- Det er super ærgerligt og rigtig træls, for der var ikke noget, vi heller ville end at lave et godt Vorbasse Marked.

Foto: Vorbasse Marked

I en pressemeddelelse skriver Vorbasse Marked, at man til det sidste havde håbet på at kunne gennemføre markedet, men at regeringens ekspertudvalgs anbefalinger af vilkår for afholdelse af blandt andet markeder, gør det umuligt at afholde et marked af Vorbasses størrelse.

Markedet bliver heller ikke flyttet, da det størstedelen af hjælpere på markedet er frivillige og bruger noget af sommerferien på at hjælpe til.

Ifølge pressemeddelelsen vil aflysningen få stor betydning for byens handlende såvel som markedets samarbejdspartnere og lokale forretninger, som hjælper med forskellige opgaver ved markedet.

De oplyser, at allerede indbetalte beløb til stadpladser og camping bliver tilbagebetalt i den nærmeste fremtid.