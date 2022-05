Vores far blev endelig hørt

Rigshospitalet får hård kritik fra Styrelsen for Patientklager for ikke at have givet den afdøde overrabbiner Bent Melchior 'korrekt behandling', da han døde i fjor efter en blodprop i hjertet

Kritikken er ikke til at tage fejl af i den afgørelse fra Styrelsen for Patientklager, som, cirka ti måneder før end forventet, er sendt til sønnerne til den tidligere overrabbiner ved Det Mosaiske Trossamfund, Bent Melchior.

De fire sønner - Michael, John, Alan og Kim - fortalte for halvanden måned siden til Ekstra Bladet om deres frustrationer over, at deres 92-årige far i juli i fjor døde som følge af en blodprop i hjertet. Det skete efter et forløb, hvor læger på Bispebjerg Hospital gentagne gange forgæves bad kolleger på Rigshospitalet om at overtage behandlingen af deres far.

Bent Melchior fotograferet mindre end et halvt år før sin død. Han deltog i et radioprogram få dage inden sin indlæggelse og var i det hele taget åndsfrisk og livsglad, fortælller hans sønner. Foto: Per Rasmussen

En af svigerdøtrene, Karen, fandt Bent Melchior siddende hjælpeløs, men ved fuld bevidsthed i sin lejlighed i København lørdag 24. juli i fjor. Allerede i ambulancen vurderede personalet, at han havde en blodprop i hjertet, men selvom man ikke har faciliteter til at operere eller udføre indgreb på hjertepatienter på Bispebjerg Hospital, hvilket er tilfældet på Rigshospitalet, så blev ambulancen dirigeret til Bispebjerg Hospital.

Dét er et af hovedkritikpunkterne i Melchior-sønnernes klage, som de indsendte 19. august 2021 knap en måned efter deres fars død. De fik dengang at vide, at de kunne forvente en afgørelse 18 måneder senere - i februar 2023 - men efter Ekstra Bladets omtale af sagen gik det tilsyneladende pludselig meget hurtigere end forventet med sagsbehandlingen.

- Det er positivt, at der er kommet en afgørelse, der giver os ret i vores kritik, men det harmer mig stadig, at tvivl kom sygehusvæsenet og ikke vores far til gode i situationen, siger Kim Melchior, der med sine 55 år er den yngste af de fire sønner.

Voksende harme

Ved ankomsten til Bispebjerg Hospital bekræftedes det, at der var tale om en blodprop i hjertet, men læger på Rigshospitalet fortsatte med at afvise at give den aldrende, men åndsfriske og ellers aktive mand en såkaldt PCI-behandling (ballonudvidende operation), som i mange tilfælde kan sikre bedre blodcirkulation.

Familien bærer Bent Melchiors kiste - med sort klæde over kisten og uden blomster, som det er jødisk tradition - på Mosaisk Vestre Gravplads sidste sommer. Foto: Christian Lykking

Det fremgår blandt andet af afgørelsen fra Styrelsen for Patientklager, som Ekstra Bladet har en kopi af, at en EKG-undersøgelse af Bent Melchior i ambulancen viste, at han havde en stor, akut blodprop i hjertets bagvæg, hvilket er indikation for en akut, ballonudvidende behandling, men det afviste lægerne på Rigshospitalet.

- Det med EKG-undersøgelsen, der allerede i ambulancen viste, at vores far havde en blodprop, er nyt for os og gør mig virkelig gal. Her siger lægerne på Rigshospitalet jo reelt, at ham vil vi ikke have, siger Kim Melchior.

Under faglig standard

Styrelsen for Patientklager lægger i deres afgørelse også vægt på, at Rigshospitalet 'burde have modtaget Bent Melchior til behandling med akut PCI'. Kritikken uddybes med, at Bispebjerg-lægerne opfordrede kollegerne på Rigshospitalet til at tage imod Bent Melchior, hvis sygehistorik og symptomer talte for, at Rigshospitalet som et af de fire hjertecentre i Danmark kunne og burde have påtaget sig opgaven, som de udfører som rutinebehandling.

Bent Melchior var til det sidste en aktiv debattør og foredragsholder. Her holder han tale ved en mindehøjtidelighed for den afdøde tidligere chefredaktør for Politiken, Herbert Pundik, i 2019. Foto: Finn Frandsen

'PCI (ballonudvidende) behandling kan sædvanligvis fravælges, hvis en patient er meget syg af andre lidelser såsom kræft, enorm fedme, betydelig alderssvækkelse eller demens. Der findes dog ikke alderskriterier for behandling med akut PCI, og det følger derfor ikke af normen at afvise en patient til behandling alene på grund af alder,' lyder det videre i afgørelsen.

- Hvad så nu? Får vi bare ret i vores kritik, og så sker der ikke mere eller? Vi håber da, at sagen får konsekvenser på en eller anden måde, siger Kim Melchior.

Styrelsen for Patientklager konkluderer i sin afgørelse, at Rigshospitalets behandling - læs; afvisning - af Bent Melchior var 'under normen for almindelig, anerkendt faglig standard'.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Riget lukker om sig selv

Den til tider hårde og sønderlemmende kritik af Rigshospitalets håndtering af Bent Melchior og hans pårørende i afgørelsen fra Styrelsen for Patientklager afføder flere oplagte spørgsmål til de ansvarlige på et af landets fire hjertecentre og et af landets to førende universitetshospitaler.

Men efter flere henvendelser - blandt andet med en fuldmagt fra Bent Melchiors sønner til at bede om svar på en række spørgsmål om deres afdøde far - har kommunikations- og pressekonsulent Louise A. Poulsen, Rigshospitalet, lukket af for yderligere henvendelser med følgende svar i en mail til Ekstra Bladet:

'Rigshospitalet ønsker ikke at kommentere forhold vedrørende patienter i pressen, og det ændrer en fuldmagt fra Bent Melchiors sønner ikke på. Afgørelsen fra Styrelsen for Patientklager tages selvfølgelig til efterretning,' lyder det i svaret.

Melchior-søn: Det er så tomt

De fire Melchior-brødre er ikke bare skuffede over Rigshospitalet på deres fars vegne, men på alle de menneskers vegne, der risikerer at opleve noget noget tilsvarende i fremtiden.

- Hvad betyder det, at de 'tager afgørelsen til efterretning'? Får den konsekvenser, fører den til ændringer? spørger Kim Melchior uden at forvente et svar.

Han fortsætter:

- Rigshospitalet lukker sig jo om sig selv på den her måde. De kunne begynde med i det mindste at give en undskyldning til familien. Det er så tomt at stå tilbage på denne måde og vide, at hvis man klager, så sker der ikke mere end som så.

Kim Melchiors ene storebror, John Melchior, er ikke mindre fortørnet:

- Vi har mødt en serie af fornægtelser og arrogance fra Rigshospitalet. Først nægtede de at tage imod vores far, så nægtede de at svare på, hvorfor de ikke ville tage imod ham, og nu nægter de at svare på kritikken fra Styrelsen for Patientklager, siger John Melchior.