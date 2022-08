Vover livet: Russisk milliardær sviner Putin til

Putin har ikke mange fjender i Rusland, hvis man kigger på, hvem der stiller sig offentligt frem og går imod ham.

Men nu råber mange milliardæren Boris Mints højt.

Ifølge ham, var det en kæmpe fejl, at Putin invaderede Ukraine, skriver BBC.

Livsfarligt

Vestens mange sanktioner mod Rusland har primært haft til formål at ramme den øverste del af eliten - blandt andet er Putins egen kæreste blevet sanktioneret af USA.

Boris Mints, der er en russisk mangemilliardær bosiddende i Storbritannien, står nu frem til BBC og kalder Putins invasion af Ukraine for 'afskyelig' - ikke bare for Rusland og Ukraine, men for hele verden.

Men det er ikke ufarligt sådan at stille sig offentligt frem imod Vladimir Putin.

Ifølge Mints er der nemlig ikke nogen, der tør.

Boris Mints opbyggede sin formue gennem investeringsselskabet O1 Group, som han grundlagde i 2003 og derefter solgte i 2018. Foto:Evan Agostini/Ritzau Scanpix

Straffer hele familien

Den 64-årige forretningsmand fortæller til BBC, at det kan have store konsekvenser for hele familien, hvis man som virksomhedsejer går imod regimet.

En af de sædvanlige måder at straffe landsforrædere på, er nemlig ved at lave en opdigtet straffesag mod virksomheden. På den måde går det ifølge Mints hårdt udover både ejeren, familien og de ansatte.

- Enhver virksomhedsleder, som er uafhængig af Putin, ses som en trussel, da han eller hun kan være i stand til at finansiere en opposition eller dyrke protester. Disse mennesker bliver derfor set som fjender af staten, siger Mint til BBC.

I 2014 måtte Boris Mints selv forlade Rusland og flytte til Storbritannien i frygt for sin sikkerhed.