Vragede overenskomst: Nu er der nyt

Efter flere måneders strid er HK og Tandlægeforeningen fredag blevet enige om en overenskomst, der sikrer klinikassistenterne de samme vilkår, som det øvrige arbejdsmarked.

Det bekræfter parterne over for Ekstra Bladet.

Parterne havde ellers forhandlet aftale på plads, men højest opsigtsvækkende valgte arbejdsgiverne i slutningen af marts at forkaste resultatet. Den nye aftale betyder, at tandlægerne kan vente med at betale lønstigningen til 31. december. Til gengæld skal det betales med tilbagevirkende kraft.

- Det har været en svær periode, og vi har haft en række medlemmer, som har svært ved at forstå, hvorfor deres overenskomst ikke skulle fornys. Nu skal de vente lidt længere, men til gengæld har vi sikret dem, at de får deres lønstigninger og andre forbedringer, siger Anja C. Jensen, sektornæstformand, HK Privat.

40 millioner

Hun fortæller, at ifølge HK's beregninger vil ventetiden give tandlægerne en håndsrækning.

- Vores beregninger viser lavt sat, at stigningerne i de ni måneder har en værdi omkring 40 millioner. Det tænker vi er en saltvandsindsprøjtning til trængte arbejdsgivere i krisetid, siger hun.

Også tandlægerne sender resultatet til afstemning med en erkendelse af, at det er det bedst opnåelige resultat:

- I den nuværende situation er det bedst opnåelige. Alternativet kunne have været en konflikt, og det mener jeg ikke havde gavnet nogen af parterne.

- Vores fokus har været at komme hurtigst muligt tilbage til noget, der ligner en normal tilstand og få ro på bagsmækken, siger Torben Schønwaldt, formand for klinikejerne under Tandlægeforeningen..

Han mener samtidig, at tiden nu er kommet til at parterne tager uoverensstemmelser med hinanden i stedet for gennem pressen.

- Vi er blevet enige om, at vi holder nogle årlige møder mellem HK og tandlægeforeningen, hvor vi drøfter, om der er nogle aktuelle problemer, som skal løses, siger han.

Overenskomsten dækker 5000 klinikassistenter, hvoraf 4000 er medlemmer af hk. Anja C Jensen fortæller, at HK har fået 355 nye medlemmer i de seneste måneder.

