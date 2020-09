Vred borgmester politianmelder bryllupsarrangør

En video fra et bryllup i Skovlunde har skabt ballade i Ballerup Kommune.

Videoklippet er lagt på Facebook af DJ Adem og viser, hvordan en stor samling mennesker danser tæt i Azuray Møde & Evencenter. Stik imod Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Og det har fået borgmester i Ballerup Kommune Jesper Würzen til at politanmelde bryllupsarrangøren.

Det bekræfter Ballerup Kommune over for Ekstra Bladet.

'Jesper Würtzen ønsker ikke at kommentere sagen yderligere. Forholdet er meldt til politiet, og ifølge borgmesterens viden har politiet også ad flere omgange været forbi det pågældende sted.', skriver de i en mail til Ekstra Bladet.

Forarget og vred

Jesper Würtzen har tidligere fortalt til BT, at han er både forarget og vred.

- Vi har alle et ansvar i forhold til corona og for at overholde de her betingelser. Restauratører og lignende, der lever professionelt af det, har jo et særligt ansvar.

Portræt af Jesper Würtzen (S), borgmester i Ballerup. Ritzau Scanpix/Asger Ladefoged

- Dels er man tæt på hinanden, og dels ser det ud, som om der er mere end de 100, man på daværende tidspunkt måtte være forsamlet. Vores kommune ligger i den høje ende i forhold til smitte, og det gør det ekstra problematisk, siger borgmesteren til BT.

En stor misforståelse

Ekstra Bladet har været i kontakt med en ansvarlig for Azuray Møde & Evencenter, der oplyser, at der er tale om en stor misforståelse.

Samtidig fortæller han, at de har fået tilladelse af politiet til at afholde festerne. Men inden Ekstra Bladet får et navn og lov til at stille et uddybende spørgsmål, så bliver der sagt, at vedkommende ringer tilbage senere. Det er endnu ikke sket.

Vi har også været i kontakt med DJ Adem, der også har for travlt til at tale med Ekstra Bladet. Videoerne blev i første omgang markeret med et 'gammel video' i overskriften, men er nu taget af Facebook.

