Vred borgmester sender brev til minister efter lyntest-svipser

SOS-international, der udbyder lyntest, har vundet et stort udbud, hvorfor de 31. januar stopper med at levere lyntest til en af landets hårdest ramte kommune. Borgmester mangler alternativ

Borgmester i Høje-Taastrup, Michael Ziegler (K), savner alternativer efter kommunens lyntest-leverandør, SOS International, fremover skal levere tests til en række regioner, da de har vundet en stor udbudsrunde.

Derfor er de systematiske kviktest, som ellers var planlagt til at blive rullet ud til medarbejdere på dagtilbud, socialområdet og plejecentre i kommunen nu blevet annulleret fra og med søndag den 31. januar

- Der er den udfordring simpelthen, at fordi de (SOS International red.) har vundet den nye opgave, så skal de omorganisere, og det betyder faktisk, at de har suspenderet leverancen af de kviktests ude i nærheden af vores plejecentre og daginstitutioner

- Altså det, der virkelig, virkelig er vigtigt i forhold til at undgå at få smitten ind på plejecentre og i vores daginstitutioner, siger Michael Ziegler til TV2 Lorry

Brev til justitsministeren

I sidste uge blev det offentliggjort, at SOS-international skal teste borgere i Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Midtjylland og Region Nordjylland efter 1. februar.

Den enes død, er som bekendt den andens brød. En god nyhed for SOS International, mens jublen er til at overse på borgmesterkontoret i Høje-Taastrup.

Derfor har Michael Ziegler sendt et brev til justitsminister, Nick Hækkerup (S), hvor han understreger at Høje-Taastrup Kommune meget gerne vil deltage aktivt i at bekæmpe covid-19, og at det derfor er beklageligt, at udrulningen af kviktest endnu engang er ramt af forsinkelse.

'Vi er naturligvis rigtig ærgerlige over, at vores arbejde med at iværksætte testindsatsen nu annuleres, da det er ét skridt frem og to tilbage', står der blandt andet i brevet til justitsministeren.

Skiftet i leverandør af kviktest har den afledte effekt, at Falck fra på mandag lukker sit testcenter på Parkvej i Taastrup.

Høje-Taastrup Kommune er hårdt ramt af coronasmitte. Kommunen ligger blandt de øverste byer i landet på listen, når det når det kommer til antal smittede per 100.000 indbyggere. Kommunen er kun overgået af Ishøj Kommune.