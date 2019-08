Vred domptør: Nu er elefanterne livsfarlige

Elefanten Jungla har tidligere både smadret sin træner og kylet rundt med en bil. Hun begynder at vise aggressiv adfærd efter otte måneder i karantæne. Elefanternes gamle træner advarer om, at elefanterne pludseligt kan gå amok efter så lang tids mistrivsel

I otte måneder har de tre elefanter Lara, Jungla og Jenny været gidsler i en strid mellem politikere og Cirkus Arena. Elefanterne har stået isoleret i en stald hos Cirkus Arena uden større kontakt med andre dyr og mennesker.

Elefanternes dyrlæge, Henrik Hagbard, har for længst i Ekstra Bladet fastslået, at elefanterne viser store tegn på mistrivsel og tiltagende irritation.

Nu advarer også elefanternes tidligere træner om, at elefanterne under den langvarige isolation er ved at blive livsfarlige og særdeles aggressive.

- Alle tre elefanter er som udgangspunkt søde og gode elefanter. Men når man holder dem i isolation på denne helt uacceptable måde, så stiger deres irritation, og så kan de pludseligt gå amok. Ikke mindst Jungla, som er lederen i flokken, kan blive yderst farlig, siger den 74-årige domptør Billy Smart til Ekstra Bladet.

De tre elefanters tidligere træner Billy Smart. Han blev livsfarligt kvæstet af elefanten Jungla, da den maste ham tilbage i 2012. Hustruen Ingrid ses i baggrunden. Foto: Claus Jessen

Den erfarne domptør kender de tre elefanters psyke indgående gennem arbejdet med dem.

GIDSLER I ET ØKONOMISK SPIL De tre elefanter er havnet i et politisk og økonomisk spil mellem Cirkus Arena og politikerne på Christiansborg. På mandag skal cirkusdirektør Benny Berdino til møde med fødevareminister Mogens Jensen. Problemet er opstået, efter at regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet sidste år ville forbyde vilde dyr i cirkusmanegen. Loven er dog endnu ikke blevet til noget. Men Cirkus Arena reagerede omgående og satte dyrene i karantæne. Det krævede Knuthenborg Safaripark, som var parat til at overtage dyrene. Cirkus Arena og politikerne kan ikke blive enige om den økonomiske kompensation, som cirkus skal have.

Smadret af elefanten

Billy Smart har hele sit professionelle liv levet af at være elefanttræner. Han måtte opgive jobbet tilbage i 2012, da Jungla maste ham i Cirkus Arenas stald. Det skete, da en dyrlæge skulle udtage blodprøve på den nervøse elefant.

Elefanten maste Billy Smart op mod et jerngitter, så stort set alle ribben brækkede. Skulderen brækkede. Mavesækken blev sprængt. Lungen punkteret. Bugspytkirtlen blev beskadiget, mens lever og hjerte forskubbede sig. Smart var i livsfare og var indlagt i flere måneder.

Billy Smart tabte 25 kilo under den langvarige indlæggelse. Privatfoto

Senere er det blevet fastslået, at træneren mistede 75 procent af sin erhvervsevne.

Kylede rundt med bil

I 2015 gik Jungla igen amok.

Det skete i Karresbækminde, hvor hun kylede rundt med en bil, efter at hun angiveligt blev slået med en stok.

Tre år efter at have mast elefant-træneren Billy Smart kylede Jungla rundt med denne bil i Karrebæksminde. Foto: Miriam Dalsgaard

- Det er simpelthen forfærdeligt, at man behandler elefanterne på denne måde. Ud fra dyrlægens beskrivelse af dyrenes opførsel er de farlige nu. De er bestemt ikke ondskabsfulde, men de reagerer på de forkastelige forhold, som man byder dem.

- Det her kan ende helt galt. Elefanter er intelligente dyr og meget socialt anlagt. Man kan ikke bare holde dem isoleret i en stald så længe. Der er en stor og potentiel fare for, at de pludseligt går amok over en eller anden tilfældighed, og så kan alt ske. Der er jo tale om store, tunge dyr med en masse kræfter, siger Billy Smart til Ekstra Bladet.

Få fingeren ud

Billy Smart bor i dag i Storbritannien med sin hustru, Ingrid. Da Ekstra Bladet indledningsvis fortæller ham om elefanternes skæbne, udbryder han:

- Nu må al snak høre op. De ansvarlige må få fingeren ud. Få nu de elefanter over i en park, hvor de kan gå og have det godt. De er jo gidsler i en krig mellem politikere og Cirkus Arena.

Billy Smart er også bekymret over, at de faste folk, som er vant til at passe de tonstunge dyr, har forladt cirkus eller er på vej til at gøre det.

- Det skal være de samme personer, som passer dyrene dagligt. Man kan ikke bare skifte personerne ud. Det tager måneder at vinde elefanternes tillid. Da jeg var træner og optrådte med dem, var jeg sammen med dem hele tiden. Jeg talte med dem, fodrede dem og var kærlig mod dem.

- Man kan ikke opdrage en elefant med vold - kun med kærlighed.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Benny Berdino, der er direktør i Cirkus Arena.

Domptør: Arena-elefanten var livsfarlig da den angreb bil