Vred kunde: SAS løb fra sit løfte

David Gilbert og hans kone Dorte Gilbert skulle have været i Florida til oktober. Men da det så ud til at USA ville være lukket for turister, afbestilte de billetterne. SAS lovede dem en voucher, som de senere trak tilbage

10.000 kroner er mange penge for David Gilbert.

Netop derfor blev han også gal, da SAS fortalte ham, at han altså ikke kunne få alle pengene fra sin afbestilte flybillet refunderet alligevel.

- Man forventer bedre af et selskab som SAS, lyder det fra 62-årige David Gilbert, som til dagligt bor sammen med sin kone Dorte Gilbert i Faaborg.

Sket en fejl

Normalt rejser parret til USA to til tre gange om året, hvilket de har gjort de sidste 25 år. Davids ven flyttede derovre, så de begyndte at besøge ham regelmæssigt og blev forelsket i landet.

Nu rejser David og Dorte hovedsageligt til Key West i Florida, og det er også her, at turen til oktober skulle have gået til.

- Jeg købte flybilletterne 12. juni. Der vidste jeg ikke, at USA var lukket. 28. juli får jeg så at vide, at USA er lukket, og jeg vil derfor gå ind og afbestille mine billetter. Her får jeg så en mail, hvor der står, at jeg vil få en voucher, så jeg tænker, at alt er fint.

Artikel fortsætter efter billede ...

Mailen David Gilbert modtog, da han i første omgang blev lovet en voucher.

Men da David ikke har hørt fra SAS, tager han 20. september kontakt til dem. Her får han at vide, at der er sket en fejl, og at han altså ikke kan få pengene tilbage alligevel.

- De sagde, at jeg kun kunne få mine skatter tilbage, og det var det. Så blev jeg gal.

EuroBonus point

SAS forklarer, at der er sket en fejl, da David får at vide, at han kan få en voucher. I et skriftlige svar forklarer de, at man slet ikke kan få en voucher, hvis man har bestilt sin billet med EuroBonus point.

'Kunden har fået fejlinformation af vores medarbejdere. Hvis kunden får fejlinformation fra SAS, så skal vi tage ansvar og hjælpe kunden og sørge for, at vi lærer af det, vi har gjort og sikre, at vi undgår tilsvarende situationer i fremtiden,' skriver Alexandra Kaoukji, presseansvarlig for SAS, til Ekstra Bladet.

Efter Ekstra Bladet er gået ind i sagen, har David og Dorte fået en voucher på det fulde beløb fra SAS.

- Det er typisk, at det først er nu, jeg får pengene tilbage. Det er jo dårlig reklame for dem, fortæller David, som selvom han er blevet refunderet, stadig ikke er tilfreds med SAS's kundeservice.

- Jeg kommer til at bruge min voucher selvfølgelig, men derefter kommer jeg ikke til at flyve med SAS mere. Jeg vil ikke være udsat for det der igen.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

SAS har oplevet lignende sager før, hvor kunder først får deres penge tilbage, efter et medie er gået ind i sagen. Foro: Tariq Mikkel Khan

Flere sager

Ifølge SAS bliver der nu investeret flere penge i deres kundeservice, så lignende situationer kan undgås. Det er nemlig ikke første gang, at det er sket.

Om SAS har oplevet lignende sager, hvor der først er sket noget efter et medie er gået ind i sagen, skriver SAS til Ekstra Bladet at:

'Ja det har vi. Og det er sket af den simple årsag, at vi så fik det på bordet og kunne gå videre til de ansvarlige afdelinger, der hurtigt kunne løse sagen. I arbejdet med at forbedre kundeservice og lægge flere ressourcer i denne afdeling, har vi ansat nyt personale, og det har selvfølgelig taget et stykke tid at introducere disse medarbejdere. I dette arbejde kan der være begået fejl, og når vi finder dem, kan vi rette dem.'