Vred musvåge: Person hakket i hovedet

For tiden kan man støde på sure rovfugle. I Esbjerg har flere allerede oplevet at blive angrebet af en vred musvåge

Det kan godt være, man skal holde ekstra godt øje med himlen over sig, hvis man færdes et bestemt sted i Esbjerg for tiden.

Der er nemlig risiko for at blive angrebet af rovfugle. Det skriver JydskeVestkysten.

Stedet er Krebsestien, der ligger tæt på forstaden Sønderris, siger Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) lokalforening i byen.

Angrebet

De seneste dage har lokalforeningen været i kontakt med folk, der er blevet angrebet af en vred musvåge på deres skovture i området.

- Den ene har fået en bule i hovedet, og den anden er blevet hakket i hovedet, siger Karin Gustausen fra DOF til JyskeVestkysten.

Musvågen er den talrigeste rovfugl i Danmark - og den er fredet. Foto: Erik Rosenlund

Angiveligt har den ene person blødt fra hovedet, efter at være blevet angrebet.

Derfor har Karin Gustausen sat skilte op i skoven, som advarer om rovfuglene. På skiltene står også, at man helst skal holde sig væk fra netop det område indtil slutningen af juni, hvor yngletiden slutter.

Det kan man gøre

Musvågen yngler i det område, og aggressiviteten kan derfor skyldes, at nogle kommer for tæt på deres reder, og man skal derfor undgå at nærme sig unødigt.

Ifølge biolog hos DOF Knud Flensted skal man være opmærksom, hvis man løber i området, da det særligt er dem, der kan blive udsat for angreb. Derudover kan cyklister også være mål for de vrede musvåger.

Derfor foreslår Knud Flensted, at man tager en kasket på med øjne i nakken, da det kan skræmme musvågen væk.