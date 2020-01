Vred Pave: Må klaske sig fri

Pave Frans blev synligt irriteret over en lidt for insisterende kvinde på Peterspladsen i Rom

Pave Frans måtte tage en for embedet ret usædvanlig metode i brug for at slippe fri af en kvindes faste greb nytårsaften.

Der går ikke over historien som det største af sin slags, men det synligt irriterede, katolske overhoved gav den påtrængende kvinde et godt gammeldags rap over nallerne foran rullende kameraer og tusindvis af fremmødte på Peterspladsen i Rom.

Pave Frans var i gang med at hilse på nogle af de mange fremmødte på pladsen i den italienske hovedstad, da kvinden greb fat i hans hånd, mens han var på vej i en anden retning.

Og kvinden, som forinden slog korsets tegn foran sig, holdt så meget fast, at paven blev synligt overrasket, inden han til sidst gav hende to små rap over nallerne.

Det er uvist, hvad kvinden forsøgte at fortælle paven, der som sædvanligt var omgivet af masser af sikkerhedsfolk.

Pave Frans blev 83 år gammel i december. Hans oprindelige navn er Jorge Mario Bergoglio. Han blev valgt som pave, da den hvide røg steg op af skorstenen i Det Sixtinske Kapel 13. marts 2013