Vrede beboere kan ikke slippe af med hjemløse i haven

Hjemløse og deres hund har blandt andet ødelagt et helt nyt blomsterbed. Nu kræver beboer et rækværk

Britiske Robin Biggs bæger flød over, da han fik en opringning fra sin kone, mens han selv var i Spanien.

De hjemløse, som har slået et telt op i deres kommunalt ejede have, havde ødelagt det blomsterbed, han netop havde betalt, hvad der svarer til 860 kroner for at få renoveret.

- Jeg blev helt ulykkelig. Jeg troede, at hun jokede, siger han til det lokale medie Worthingherald.

- Vi prøvede bare at få det til at se smukt ud for alle på parkeringsplads og på vejen. Er det nu kriminelt? spørger Robin Biggs.

Han fortæller, at to mænd og en hund 26. marts slog et telt op på grunden uden for den bygning ved vandet i sydengelske Worthing, hvor han lejer en lejlighed.

Inden for de seneste par uger er endnu et telt desuden blevet slået op, fortæller han til det lokale medie.

Har ingen ordenssans

Robin Biggs har både kontaktet politiet og det lokale byråd, men udover, at der er blevet klistret en udsættelses-seddel fast på ét af teltene, er der ikke blevet gjort noget ved de ifølge ham meget ubudne gæster.

Ejendommen hed oprindeligt Marino Mansions, men kaldes nu Beach House og er blevet bygget om til lejelejligheder. Foto: Ritzau Scanpix

Derfor føler han sig nu med egne ord helt 'magtesløs'.

- Jeg vil have teltene fjernet, før der kommer flere til, og jeg vil have ryddet op på grunden. Jeg vil også foreslå, en slags rækværk med en port rundt om området, så det kan stoppe dem fra at komme ind, raser han, og tilføjer, at teltets beboere desuden 'smider deres skrald overalt'.

- De har bare ingen ordenssans, slår han fast.

Worthing Herald har talt med byrådet, som siger:

'Byrådet er bekendt med teltene på Beach Hose Grounds og gør, efter et besøg, fremskridt med et udsættelsesvarsel'.

Beach House, hvor Robin Biggs lejer en lejlighed, hed oprindeligt Marino Mansion og har gennem tiden lagt stuer til mange fornemme og til tider endda royale gæster. Det blev bygget i midten af det 19. århundrede og har været ejet af flere rigmænd, før det blev lavet om til lejelejligheder.

