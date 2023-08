Vrede borgere om luksus-byrådets udlandstur: - Spar dog selv

Tirsdag morgen tog Guldborgsund byråd til Tyskland. Her kommer de til at brænde 156.000 kroner af på 4-stjernet luksus, så de i ro og mag kan finde besparelser til næste års budget. Vrede borgere var klar ved færgelejet

Væbnet med protest-skilte og gule veste var i omegnen af 30 borgere mødt op ved færgelejet i Gedser tirsdag morgen.

De har fået nok af deres byråd i Guldborgsund Kommune.

For selvom byrødderne skal bruge efteråret på at spare op mod 100 millioner kroner i budgettet, så har de allerede fyret 156.000 kroner af.

På dem selv.

Spa(re)seminar: - Forkert signal

For man kan tilsyneladende ikke svinge sparekniven og lukke både børnehaver og plejehjem, hvis ikke man gør det fra et tysk 4-stjernet hotel med alt betalt.

Og det huer ikke ligefrem Pernille Mini Nielsen, som er mor til et barn i Gedsers sidste børnehave, Strandloppen, der ifølge kommunens katalog med spareforslag risikerer at skulle dreje nøglen om.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Når byrådet i Guldborgsund i dag tjekker ind på Radisson for at finde besparelser for 100 mio. kr., får de både adgang til sauna, spa, fitness og tagbar med udsigt over vandet. Foto: Radisson Blu

- Byrådet skulle være gået foran og sagt 'vi sparer også', siger hun.

Annonce:

Pernille Mini Nielsen mener, at det er en helt forkert beslutning, at kommunen har valgt at tage til Tyskland for at lægge næste års budget.

- Jeg tror, der er rigtig mange, der tænker, at det er et meget forkert signal.

Artiklen fortsætter efter billedet ...



Foto: Per Rasmussen

For enden af byrådssalen, der de næste dage står tom, sidder socialdemokraten Simon Hansen til dagligt. Og han er en tilfreds borgmester.

Han har tidligere afvist overfor Ekstra Bladet, at udlandsseminaret skulle være en forkert beslutning.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Guldborgsund Kommune skal spare penge, men byrådet tager til Rostock med fuld forplejning

- Vi kunne have siddet ude i byrådssalen og holdt arrangementet. Det anerkender jeg, at det kunne vi have gjort, og jeg forstår også godt, hvis der er borgere, der tænker: Hvorfor gør I ikke bare det? Men jeg mener, det er vigtigt, at vi som byråd får mulighed for at være intensivt sammen, sagde borgmesteren.

- Hvilket I lige så godt kunne have været alle mulige andre steder end lige på et hotel i Rostock?

- Ja, vi kunne have gjort det alle mulige andre steder. Det har du fuldstændig ret i