Vrede efter fly-konkurs: - Det er jo bondefangeri

Ekstra Bladet har forholdt Jet Times og Jettimes ejer, Lars Thuesen, kritikken.

Han mener ikke, at der er noget mystisk i, at man har oprettet et nyt selskab, uger før Jet Times konkurs. Ingen kunder er kommet i klemme af den grund, forklarer finansmanden.

- Vi har ikke haft fly i luften siden 23. marts, og siden da har vi hverken solgt vouchers eller noget som helst andet.

- Men de kunder, der har haft penge til gode hos jer i forbindelse med kompensationssager, har mistet deres penge. Kan du forstå, at de er trætte af sagen?

- Det kan jeg sagtens forstå.

- De er vrede over, at de pludselig ikke kan få deres penge, når de samtidig kan se, at jeres selskab kører videre i en ny udgave med samme navn?

- Nu hedder vi jo ikke helt samme navn, men i princippet er det korrekt. Jeg kan jo kun beklage, at den her situation er indtruffet. Det er klart, at der er en række kreditorer, der kommer til at tabe penge, men det har nu altså været vilkårene for vores branche, lyder det fra Lars Thuesen.