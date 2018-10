Vrede forældre raser mod Fisketorvet: - Vi kom helt fra Falster

Både børn og forældre måtte gå skuffet hjem, fordi shoppingcentret havde glemt at oplyse, hvor mange der var plads til ved et gaming-event

Lørdag eftermiddag skulle for mange have været en hyggelig familieudflugt til det københavnske shoppingcenter Fisketorvet.

Her var der nemlig lagt i kakkelovnen til det helt store gaming-event for børn, der blandt andet spiller det uhyre populære konsolspil Fortnite. De spændte børn kunne møde flere YouTube-stjerner fra Copenhagen Flames og TrierGaming, der streamer både Minecraft og Fortnite for hundredvis af fans hver eneste dag.

Men arrangementet udviklede sig hurtigt til at blive en gedigen skuffelse for de mange håbefulde børn, der var kommet så langt som fra Falster.

Undlod vigtig information

Det stod nemlig hurtigt klart for de rejsende børnefamilier, at der slet ikke var plads til, at alle kunne komme ind og eksempelvis møde tvillingerne Mikkel og Emil fra TrierGaming, der er kendte for at spille Minecraft.

Fisketorvet havde udlovet såkaldte goodiebags til de fremmødte, men samtidigt havde shoppingcentret bare lige glemt at informere de interesserede familier om, at der altså kun var plads til 200 mennesker ved arrangementet. I stedet dukkede der 700 mennesker op.

Se også: 14-årig afhængig af spil: Nikkede sin bekymrede mor en skalle

Det betød, at næsten to tredjedele måtte stå forgæves udenfor, og dermed gik mange børn glip af at møde deres idoler. Det har efterfølgende skabt massiv vrede fra nogle af de fremmødte forældre.

'Øv øv sikke en skuffelse ærgelig med den manglede information om plads og deltagelse, er kommet langt fra og ser nu på en masse triste og kede af det børn inklusiv min egen søn', skriver Jimmy Nielsen eksempelvis under begivenheden på Facebook.

Han var selv kørt hele vejen med sønnen fra Falster, men måtte altså vende snuden hjemad med en skuffet søn på bagsædet.

'Virkelig elendigt arrangeret - har nu stået forgæves i kø med fire forventningsfulde og nu temmelig skuffede børn.... overvej et bookingsystem eller en bytteordning så alle får noget ud af det', lyder det fra en rasende Mathias Krogsgaard Nielsen.

Artiklen fortsætter under billedet..

YouTube-stjernerne Mikkel og Emil Trier er her ved at blive interviewet til TV, mens de er med i en anti-mobbekampagne. Foto: Wikipedia

Ekstra Bladet har efterfølgende været i kontakt med Mathias Krogsgaard Nielsen, der fortæller, at skuffelsen var stor blandt hans fire børn, der havde set frem til at møde Mikkel og Emil fra TrierGaming.

- Jeg har trillinger på seks år, der hele ferien havde set frem til at møde dem og få en autograf. Når der så dukker 700 op, men kun er plads til 200, er det jo for absurd, siger han og fortsætter:

Se også: North-chef: - Vi har ikke fundet vinderformularen endnu

- Jeg skriver sjældent vrede opdateringer på Facebook, men når nogle er derinde i tre timer, mens vi andre slet ikke får chancen, er det ikke okay. De skal have lavet et bedre system, og det må de meget gerne tænke på fremadrettet, fortæller Mathias Krogsgaard Nielsen til Ekstra Bladet.

Hans datter vandt imidlertid et ur ved en konkurrence i en Galaxy-butik, derfor var det altså 'kun' trillingerne, der måtte gå hjem skuffet efter at have ventet i tre stive timer.

Gjorde alt vi kunne

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med en ansvarlig fra Fisketorvet. Det har dog ikke været muligt, men Casper D. von der Ahé, Centerchef for Fisketorvet, har sendt en skriftlig udtalelse.

Se også: 100.000 kroner på en måned: Christoffer skovler penge ind på Fortnite-turneringer

'Vi er meget glade for, at så mange har valgt at bruge deres lørdag på at komme til dagens gaming-arrangement på Fisketorvet. Samtidig er vi naturligvis kede af, hvis nogen føler, at de ikke har fået den oplevelse, de havde håbet på,' skriver Casper D. von der Ahé i en mail til Ekstra Bladet.

Centerchefen forklarer, at da arrangementet var gratis, var det svært for dem at vide, hvor mange der faktisk ville dukke op. Og deltagertallet oversteg alle deres forventninger.

'Vores personale og vagter gjorde alt hvad de kunne, for at gøre det til en god oplevelse for alle, blandt andet ved at sørge for snacks og goodiebags til de ventende børn. Ligesom Triergaming frivilligt blev i flere timer ekstra, for at hilse på så mange fans som muligt.'

Se også: Fortnite endelig klar til Android: Men er din telefon på listen?

'Når det er sagt, er der også en række sikkerhedsmæssige krav, som vi skal tage hensyn til i forbindelse med arrangementer somme disse. Sikkerheden kommer altid først, hvorfor vi ikke kunne lukke flere ind ad gangen,' skriver Casper D. von der Ahé.

Fremover vil Fisketorvet blive bedre til at tydeliggøre, hvor mange der er plads til, når de afholder arrangementer, lover centerchefen til sidst i mailen.