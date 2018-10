Vrede kunder advarer mod tattoo-salon

Zandra Andersen var taget til Twenty Two Tattoo Ugerløse i Nordvestsjælland for at få sig en smuk mandala-tatovering. Hun var dog langt fra tilfreds med resultatet, som hun for nylig til Ekstra Bladet beskrev som 'en tidsel, der er blevet trampet på'.

Men Zandra er langt fra den eneste utilfredse kunde, der har lagt huden under nålen hos tattoo-salonen. På salonens Facebook-side er der flere, der lægger billeder og historier op for at advare andre mod at blive tatoveret der.

Ekstra Bladet har talt med fire uheldige, der har hver deres kedelige historie fra salonen.

En af dem er Line Billing-Hansen.

Tudet snot

- Den er så grim, at jeg har tudet snot. Den sidder et sted, hvor alle ser den. Folk spørger, hvem der har tegnet på mig. Men der er ikke nogen, der har tegnet - det er en tatovering. Og jeg har betalt penge for det lort, siger hun til Ekstra Bladet.

Hun fik tilsendt en tegning af en af forretningens tilknyttede artister, og hun var ovenud tilfreds med, hvordan den så ud. Men resultatet gjorde hende målløs.

- Efter jeg har siddet i stolen i halvanden time, siger han: 'Så er den færdig!', og jeg siger så: 'Færdig? Det ligner jo slet ikke!' Jeg tænkte, det bare ikke kunne passe. Den var lige så flad som en børnetegning, siger hun.

Døm selv, om tegningen ligner det færdige resultat på Lines arm eller ej. Sådan ser det færdige resultat ud:

Og sådan ser tegningen ud, hun fik tilsendt fra Twenty Two Tattoo Ugerløse:

Klik dig gennem fortællingerne fra de fire sure kunder, der aldrig vil lægge hud til Twenty Two Tattoo Ugerløse igen, her:

- Vi er blevet snydt

Ejerne af Twenty Two Tattoo Ugerløse, Sanne Christensen og Jesper Carstensen, fortæller til Ekstra Bladet, at både Zandra, Line og de tre andre uheldige kunder er blevet tatoveret af lærlinge.

Alle deres lærlinge er i dag fyret, fordi der har været for mange uheldige sager, og fordi de ikke levede op til ejernes forventninger, fortæller de.

- Vi har haft problemer med lærlinge, der har vist os billeder fra deres arbejde, der viste sig ikke at være deres alligevel. Vi blevet snydt, og det er vi utroligt kede af. Lige nu er vi slet ikke interesseret i at få nye lærlinge ind, for vi har virkelig brændt fingrene, siger Sanne Christensen, og Jesper Carstensen supplerer:

- Det er selvfølgelig vores fejl, og det tager vi på os.

Tager skraldet nu

Efter Twenty Two Tattoo Ugerløse har fået flere utilfredse kunder, har de lært lektien, fortæller ejerne, der nu har lavet interne regler for kommende lærlinge. Fremover må nye lærlinge ikke tatovere kunder i de to første år. De skal i stedet øve sig på skind, og skal de endelig øve sig på mennesker, må de øve på sig selv.

- De fejl kommer ikke til at gentage sig. Vi kommer til at tage skraldet for dem nu, og det lærer vi på den hårde måde, siger Jesper Carstensen.

- Men det ændrer vel ikke på, at flere går rundt med tatoveringer med fejl, der er lavet hos jer?

- Nej, men så må de komme ind, så vi kan gøre det godt igen. Hvis de ikke kommer, kan vi ikke gøre noget ved det, siger Sanne Christensen.

- Men i første omgang skal der vel ikke være nogen fejl?

- Nej, det er vi enige om. Men vi har prøvet at få de utilfredse kunder i tale, siger hun.

- Dem, vi har talt med, har fået tilbudt en optegning eller en ny tatoveringen, der kunne dække den gamle. Det har de takket nej til. Det er vel rimeligt nok, at de ikke vil tatoveres det sted, hvor det gik galt?

- Ja. Men du må forstå, at vi skal starte en dialog med noget. Det var en af mange ting, vi kunne give dem. Så må de jo melde ud, hvad de ønsker. Vi vil gerne gå langt for folk, for vi ønsker kun, at folk er glade for det, de får lavet. Men det virker som om, de ikke vil have hjælp. Det virker som om, at de bare vil jorde os, siger Jesper Carstensen.

Ejerne forsikrer Ekstra Bladet om, at de ti tilknyttede artister, de har nu, kan deres håndværk.

