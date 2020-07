Vrede mod populær lakrids

En skipper, der har sejlet på de syv verdenshave og mødt folk fra hele kloden.

Det er historien bag den populære slikpose Skipper Mix fra den tyske slikgigant Haribo.

Historien om den glade, harmonikaspillende skipper er forholdsvis ukendt, men det er nok de færreste, som ikke er stødt på posen på landets slikhylder.

Nu mener en norsk antropolog, at Skipper Mix skal fjernes fra butikkerne.

Det skriver Aftonposten.

Spiser ikke mennesker

I Skipper Mix finder man nemlig lakridsansigter af folk, der skal forestille at stamme fra forskellige lande og kontinenter i verden. Der er en inder, en kineser, en mexicaner og en afrikaner.

Mexicaneren kan man eksempelvis kende på, at han bærer den famøse sombrero-hat, der stammer fra Mexico. Den fremstilling af mexicanere mener Gro Ween, der er assisterende professor på Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo, er både dumt og karikeret.

- Man bør ikke spise andre mennesker, siger hun til Aftonposten.

Herhjemme var det 'Kæmpe Eskimoen', der for bare et par uger siden stod for skud. Butiksindehaveren her valgte at fortsætte salget og kom på selvfølgelig på glatis. Video: Maya Tekeli.

Tidligere kritik

Det er ikke første gang, at Haribo møder kritik for deres karikerede lakridsansigter i Skipper Mix. I 2014 ændrede man ansigterne i slikposen, så blandt andet afrikaneren fik mindre læber.

Dengang lød det dog fra slikproducenten, at produktet havde været på markedet i mange år, og at man derfor ikke ville trække det tilbage.

Derfor blev ansigterne gjort mindre stereotype. Men det er ikke godt nok, mener Gro Ween.

- Det hjælper ikke at bare gøre læber mindre eller fjerne en næsering, hvis man opererer indenfor det samme type galleri, siger hun.

Kritikken af Haribos Skipper Mix er den seneste i rækken af søde sager, der menes at fremme gammeldags tankegang i forhold til etniciteter.

Tidligere på sommeren mødte den populære is Kæmpe Eskimo massiv kritik, da navnet blev beskyldt for at være nedladende over for det grønlandske folk.

Se også: Sprogforsker om ordet eskimo: Det udpeger folk som fremmede

Se også: Hårde ord efter eskimo-strid: - Det sårer mig

Se også: Danmarks største isproducent holder fast i 'Kæmpe Eskimo'

Se også: Grønlandsk politiker: Drop eskimo!