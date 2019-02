Vrede over stadionplaner: Vi bliver slagtet

Der var smil over hele linjen hos de involverede, da planerne for Aarhus Folkepark blev præsenteret onsdag.

I planen bliver der taget højde løbebane, væddeløbsbane, fodboldstadion og cykelbaner, hvorfor alle de involverede også er svært tilfredse med forslaget til det nye Aarhus Stadion.

Men nu er der kommet malurt i bægeret.

Thorkild Møller Nielsen, der taler på vegne af Jydsk Galophesteejerforening, mener, de er blevet forbigået.

- Alle er tilfredse, fordi alle får noget, undtagen galoppen, det bliver slagtet, siger han til Ekstra Bladet.

Se også: Skal Aarhus nye stadion se sådan ud?

Betales med boliger

Finansieringen til forslaget skal findes ved at udlodde byggerettigheder til 1100 boliger i området. Det er også her, hesteskoen trykker i forhold til Galophesteejerforeningen.

- Man har tænkt sig at fjerne alle galopfaciliteterne, der er i dag, og i stedet bygge etageejendomme. Det bliver umuligt at få en ordentligt træning i dagligdagen.

Artiklen fortsætter under billedet...



Ifølge Thorkild Møller Jensen vil galopsporten dø i Aarhusm, hvis planerne bliver virkelighed. Foto: SLETH CF MØLLER

- Hvad vil det betyde for galopsporten i Aarhus.

- At man er nødt til at lukke ned for galopsporten i Aarhus. Det er også derfor, vi kæmper imod. Hvis man lukker ned for galopsporten, lukker man også ned for livet på væddeløbsbanen.

- I er en del af det område, der skal lave om. Hvorfor har I ikke fået planerne at se, før de er blevet offentliggjort?

- Det er et af de spørgsmål, jeg gerne vil stille væddeløbsbanens bestyrelse. For otte dage siden, da vi havde et møde om, hvad der skulle ske med jysk væddeløbsbane, spurgte vi ind til det. Vi fik svaret, at der var tavshedspligt. Det finder vi meget utilfredsstillende.

- Hvad bliver næste skridt for jer?

- Vores intention er nu at gøre kommunen opmærksom på, at der ikke er konsensus omkring projektet, siger Thorkild Møller Nielsen.

Jydsk Galophesteejerforening har tre medlemmer i Jydsk Væddeløbsbanes bestyrelse, men Thorkild Møller Nielsen gør opmærksom på, at de medlemmer angiveligt skulle have fået mundkurv på i forhold til projektet.

Artiklen fortsætter under billedet...



Ifølge Thorkild Møller Jensen vil galopsporten dø i Aarhusm, hvis planerne bliver virkelighed. Foto: SLETH CF MØLLER

Paul Bjerring, der er bestyrelsesformand i Jydsk Væddeløbsbane, stiller sig uforstående overfor Thorkild Møller Nielsens kritik. Han påpeger, at Jydsk Galophesteejerforening er med i bestyrelsen, der har stillet sig bag forslaget til Aarhus Folkepark.

- De har jo selv tre medlemmer i vores bestyrelse.

- Har de medlemmer fået mundkurv på i forhold til at fortælle galophesteejerforeningen om planerne for Aarhus Folkepark?

- Der er repræsentanter fra Galophesteejerforeningen i bestyrelsen. Så må de stå på mål for det, der er vedtaget, i forhold til deres bagland. Derudover vil jeg helst ikke udtale mig om det på nuværende tidspunkt.

Paul Bjerring gør opmærksom på, at der er bestyrelsesmøde torsdag 28. februar, hvor sagen vil blive drøftet nærmere.