Vrimler med folk ved Ikea: 'Find anden rute'

Politiet råder folk til at finde anden rute, da interessen for at komme i Ikea skaber kø

Mange mennesker har udset denne lørdag som dagen, hvor de skal i Ikea, der igen er åben trods myndighedernes anbefalinger.

Der er tilmed så mange mennesker ved Ikea i Gentofte, at det skaber kø på de omkringliggende veje.

Det oplyser Nordsjællands Politi på Twitter.

'Så er der kø på vejene omkring Ikea i Gentofte. Find end anden rute, hvis du vil undgå at have i køen', skriver politiet.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at der er mange mennesker samlet foran butikken, ligesom det også vrimler med mennesker i Elgiganten, der ligger tæt på Ikea. Politiet er til stede i området.

Ekstra Bladet har indtil videre uden held forsøgt at få en kommentar fra Ikea for at høre, hvordan de håndterer de mange mennesker.

Også i Jylland er folk ellevilde for at komme i Ikea. Det fremgår af et tweet fra Østjyllands Politi, der også beretter om kø ved butikken og skriver, at politiet er til stede.

Der er rigtig mange, der har været ude og handle i dag. Det har givet kø flere steder blandt andet i IKEA. Vi er selvfølgelig også til stede. Meldingen er, at der bliver holdt god afstand i køen, og medarbejderne sørger for at retningslinjer bliver overholdt i butikken. #politidk pic.twitter.com/PtfFEMt4hP — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) May 2, 2020

Hos Ikea er man opmærksom på at tage de nødvendige forholdsregler.

- Vi har sat mange håndspritsflasker op, og der er vagter og afstandsmarkeringer i butikkerne. Vi har også et system, der tæller antallet af kunder, så vi ikke har for mange kunder i butikkerne på en gang. Der er glas foran kassemedarbejderne og børnenes legeland og restauranterne er også lukket, siger pressechef hos Ikea Danmark, Sidsel Andersen. Hun understreger, at de oplever, at både medarbejderne og kunderne er gode til at respektere retningslinjerne.

Se også: Efter IKEA-kritik: Regeringen præciserer retningslinjer for butikker

Se også: Mette F.: Hvis IKEA's åbning optager os mest har vi gjort det godt

Se også: Erhvervsminister vil følge op på IKEA-sag