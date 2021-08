Vrissen Biden: Nej!

Joe Biden mener stadig ikke, at han og USA kunne have håndteret situationen i Afghanistan anderledes. Da en journalist gik til ham, blev han vrissen

Den amerikanske præsident er formentlig godt gammeldags træt af spørgsmål om Afghanistan, og det kom til udtryk onsdag aften i et interview på ABC News med journalisten George Stephanopoulos.

Her bliver der i første omgang spurgt om, hvor det er gået galt i håndteringen af situationen i Afghanistan.

Men Joe Biden køber slet ikke præmissen.

- Hør her. Det var et simpelt valg, George. Da Taliban ... Nej, ved du hvad, jeg siger det på en anden måde. Da lederen af Afghanistans regering gik ind i et fly og tog til et andet land, og da vi så det bemærkelsesværdige kollaps hos de 300.000 soldater, som vi havde trænet, der bare efterlod deres udstyr. Det var helt simpelt, det der skete, siger Joe Biden.

Tidligere på måneden stod Joe Biden også fast ved beslutningen om at trække tropperne fra Afghanistan.

Vrissen Biden

Efterfølgende taler han om, hvordan USA hurtigt fik kontrol med lufthavnen i Kabul igen, så folk kunne blive evakueret.

- Men du synes ikke, at situationen kunne være håndteret anderledes?, lyder det fra George Stephanopoulos

- Nej! Det tror jeg ikke. Vi går naturligvis tilbage og ser på det, men jeg tror ikke, at vi kunne have forladt landet uden kaos, siger Joe Biden.

Tidligere har præsidenten turneret med en historie om, at intet indikerede, at den vestligt trænede afghanske hær ville kapitulere med den hast, det er sket i Afghanistan.

Foto: Anna Moneymaker/Ritzau Scanpix

- Sandheden er, at dette udspillede sig hurtigere, end vi havde regnet med, lød det fra Biden i en tale til nationen mandag - og fra formanden for stabscheferne Gen Mark Milley lød det:

- Der var intet, som jeg eller andre så, der kunne indikere et kollaps hos regeringen eller hæren på bare 11 dage.

Men det er ikke sandt, lyder det nu fra en tidligere CIA-chef. Det skriver The Guardian.

Se det ske: Joe Biden talte mandag endelig om situationen i Afghanistan

Vurderede kollaps kunne ske på få dage

Douglas London, som var chef for terrorbekæmpelse i syd- og sydvestasien, fortæller, at CIA havde forudset en scenario a la det, der har udspillet sig i Afghanistan de seneste uger.

- I sidste ende blev det vurderet, at afghanske styrker ville kapitulere inden for få dage under de omstændigheder, vi var vidne til, fortæller han og understreger, at de fremskrivninger er blevet præsenteret for såvel Trump-administrationen som Bidens embedsmænd.

Douglas London forlod sin stilling i CIA i 2019, men fungerede som frivillig rådgiver for Biden under hans præsidentkampagne.