Vuggestue har skyderi på dagsordenen

En mor fik sig en skræmmende overraskelse, da hun så, at skyderier var på dagsordenen til næste forældremøde i hendes søns vuggestue

Daginstitutionen Vandkanten ligger i det område i Valby, hvor der tidligere på måneden blev affyret flere skud. Det har medført, at vuggestuen gerne vil have en drøftelse af, hvordan der skal reageres i tilfælde af skyderi, skriver TV2.

Sørine Vesth Rasmussen som har en toårig søn, der bliver passet i vuggestuen i Valby, kan slet ikke forstå at det skulle være relevant i en daginstitution med helt små børn.

- Det er vanvittigt, at der skal være en beredskabsplan for skyderi. De yngste kan ikke engang gå, så hvordan skal de kunne gøre noget? Og der er jo ikke pædagoger nok til, at de kan samle dem alle sammen op og løbe. Hvilket også er en grotesk tanke, siger hun.

Henrik Nielsen, der er klyngeleder for institutionen Vandkanten, forklarer, at det opsigtsvækkende punkt på dagsordnen skete, som opfølgning på et forældremøde ugen forinden, fordi forældre udtrykte bekymring efter skudepisoden.

- Det er ikke en unaturlig reaktion, at det er noget, der fylder, eller at man som forældre gør sig tanker om den slags. Derfor er det fint, at vi nu får drøftet det, fortæller Henrik Nielsen.

Andre institutioner har en plan klar

Det er ikke et krav at institutionerne skal have en beredskabsplan klar i tilfælde af skyderi, men nogle institutioner har udarbejdet en plan, til hvis det bliver aktuelt.

- Det gælder de særligt udsatte områder i forbindelse med den bandekrig i hovedstaden, som med jævne mellemrum blusser op, oplyser Børne- og Ungdomsforvaltningen i et skriftligt svar til TV2.