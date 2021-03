Vulkan er gået i udbrud i nærheden af Reykjavik

En vulkan i nærheden af bjerget Fagradalsfjall omkring 30 kilometer fra Islands hovedstad, Reykjavik, er gået i udbrud.

Det oplyser Islands meteorologiske institut fredag aften kort før midnat. Udbruddet begyndte klokken 20.45. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Et vulkanudbrud er begyndt i Fagradalsfjall, skriver instituttet på Twitter.

Sent fredag hastede politi og kystvagten ud til området, mens offentligheden er blevet bedt om at holde sig væk, skriver AFP.

Udbruddet menes ikke umiddelbart at udgøre nogen større fare for mennesker eller den nærliggende by Grindavik ifølge instituttet.

Billeder af udbruddet viser en rød nattehimmel over Fagradalsfjall.

Islands største lufthavn, Keflavik-lufthavnen, er trods indledningsvise meldinger om det modsatte ikke lukket, skriver nyhedsbureauet Reuters.

I modsætning til udbruddet under gletsjeren Eyjafjallajökull i 2010 ventes dette udbrud ikke at medføre større forstyrrelser af flytrafikken, skriver BBC.

Udbruddet menes at have forbindelse til et vulkansystem i området Krýsuvík.

Systemet har været inaktivt i 900 år, oplyser det meteorologiske institut ifølge AFP. Det seneste udbrud på halvøen Reykjanes fandt sted for omkring 800 år siden i 1240.

I området er udbrud typisk af en art, hvor lava flyder konstant ud af vulkanen. Det står i modsætning til mere eksplosive udbrud, hvor askeskyer kan blive sendt højt op i luften.

Området har været under øget overvågning, efter at et jordskælv med en beregnet størrelse på 5,7 ramte i udkanten af Reykjavik 24. februar.

Skælvet er blevet efterfulgt af et usædvanligt stort antal mindre rystelser og skælv.

Således er der i perioden blevet registreret omkring 50.000 rystelser. Det er det højeste antal, siden man i 1990 begyndte at lave digitale opgørelser.