Vulkan i udbrud: Femte gang på seks måneder

Vulkanen Merapi på den indonesiske ø Java gik torsdag i et stort udbrud, der kunne ses på mange kilometers afstand, skriver Jakarta Post.

- Udbruddet varede 150 sekunder, og sendte røg og aske op i luften i en 2000 meter høj søjle, fortæller talsperson Agus Wibowo fra Indonesiens svar på Beredskabsstyrelsen.

Vulkansk materiale blev desuden strøet i en kilometers radius fra udbruddet, ligesom landsbyer op til 10 kilometer syd for Merapi blev overdynget med aske, oplyser Indonesiens center for forskning i geologiske katastrofer, som desuden kan fortælle, at Merapi var i udbrud fire gange mellem september og november 2019. Dermed er torsdagens udbrud det femte inden for seks måneder.

- Der er sket en forøgelse i Merapis vulkanske aktivitet fra midt i december 2019 til midt januar i år, både over og under jorden.

- Lignende udbrud kan stadig finde sted i fremtiden, og det indikerer, at magmakammeret stadig leverer magma, udtaler leder af centret Hanik Humaida i en pressemeddelelse.

Advarer turister og lokale

Indonesiske myndigheder har nu forhøjet beredskabet for Merapi til det næsthøjeste niveau på en firetrinsskala, og råder desuden både lokale og turister til at holde sig på mindst tre kilometers afstand af vulkanen for at være i sikkerhed.

Indonesien udgør en del af 'ildringen', som er et område i Stillehavet, der har fået sit tilnavn på grund af dets mange aktive vulkaner.

Merapi er en af de mest aktive af Indonesiens 127 aktive vulkaner, og den har været i udbrud regelmæssigt siden 1548. I 2010 mistede 300 mennesker livet under et kraftigt udbrud fra Merapi og 400.000 blev sendt på flugt.

