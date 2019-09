Vvs'er hyldes som helt: Nægter at tage imod betaling fra 91-årig

52-årige James Anderson, en vvs'er fra den britiske by Burnley, bliver hyldet som en helt, efter en af hans regninger er gået viralt på de sociale medier.

Beløbet på regningen, som er sendt til en 91-årig kvinde med leukæmi, lyder nemlig på i alt 0 britiske pund.

'Det giver mig håb for menneskeheden', skriver Twitter-brugeren ProudDevonian, der blandt andre har delt regningen.

This is the invoice from plumber, James Anderson in Burnley after fixing a lady's boiler - gives me a little hope for humanity after all pic.twitter.com/zddMJO2f4a — ProudDevonian (@PDevonian) September 15, 2019

Billedet blev ifølge CNN i første omgang delt af den 91-årige kvindes datter, Christine Rowlands.

'Ingen opkrævning til denne kvinde under nogen omstændigheder', havde den britiske far til fem skrevet på regningen, som adskillige medier inden længe havde skrevet om.

Den store opmærksomhed omkring regningen til den kræftsyge, ældre kvinde kom helt bag på James Anderson.

- Vi havde ikke regnet med det. Det har været overalt, siger han.

Har hjulpet 2389 sårbare mennesker

Og det er da også langt fra første gang, at den 52-årige vvs'er har arbejdet gratis. Han fik i 2017 den idé, at lave sit vvs-firma om til et velgørende projekt for svage og sårbare personer i sit lokalområde. Siden da har han ifølge sine egne beregninger hjulpet 2389 mennesker, der ikke kunne betale for vvs-arbejde.

Han fortæller til CNN, at han blev inspireret til at oprette sin virksomhed DEPHER, da han så en ældre mand blive 'manipuleret' af en anden håndværker fra lokalområdet.

- Det fik mig til at tænke på ældre og sårbare mennesker - vi er nødt til at gøre mere for at hjælpe dem, som har allermest brug for det, siger James Andersen.

- Mange ældre og handikappede mennesker kan ikke lide at bede om hjælp, og hvis de ikke har råd til sådan noget som at få fikset fyret, så undlader de det måske og havner i problemer. Vi er der for at fjerne den bekymring, siger James Anderson.

Har stor gæld

Firmaet finansieres i høj grad af donationer og indsamlinger, men James Anderson erkender, at det ikke er altid, at han er i stand til at yde sin vvs-service helt uden at tage betaling for det. Faktisk har virksomheden opbygget en gæld på 8000 britiske pund - omkring 67.000 kroner - men han insisterer på, at det nok skal gå, så længe 'han har penge nok til at fylde tanken på sin egen bil'.

Christine Rowlands, datteren til den leukæmiramte 91-årige, beskriver James Anderson som en 'engel i blikkenslager-klæder'.

- James er en absolut stjerne, det var overvældende at se, at det ikke kostede noget, siger den rørte datter.