Webshop politianmeldt: Vildledte kunderne

Forbrugerombudsmanden har politianmeldt virksomheden bag outlet-shopping.dk for at vildlede deres abonnementer

Fra et enkelt køb til et månedligt abonnement på 179 kroner.

Det oplever flere kunder, efter de har handlet på outlet-shopping.dk. Kunderne vidste ikke, at de tilmeldte sig et abonnement og var overraskede over den efterfølgende månedlig opkrævning.

Flere klager fra kunder har nu fået Forbrugerombudsmanden til at politianmelde virksomheden bag hjemmesiden for vildledende markedsføring.

Krav på tilbagebetaling

I følge Forbrugerombudsmanden Christina Toftegaard Nielsen er aftalerne ugyldige, fordi kunderne ikke har været klar over, at de har tilmeldt sig et abonnement.

Derfor skal de have deres penge tilbage, lyder det fra Forbrugerombudsmanden i pressemeddelelsen.

Virksomheden har oplyst, at de vil tilbagebetale de beløb, der er blevet hævet uretmæssigt fra kundernes konti, og hjemmesiden er blevet lukket ned.

Virksomheden har haft førhen haft tre hjemmesider, der sidenhen er blevet lukket ned, hvor kunderne ligeledes blev tilmeldt et abonnement ved et køb.

Også her oplyser virksomheden, at kunderne vil få deres penge tilbage.

Stigning i klager

Det er ikke første gang, at Forbrugerombudsmanden har fået klager fra forbrugerne i lignende sager.



- Desværre har vi over de senere år oplevet en fortsat stigning i antallet af klager over abonnementsbetalinger, som forbrugerne ikke har givet samtykke til. Flere virksomheder er tidligere blevet politianmeldt for lignende overtrædelser.

