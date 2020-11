Weekendavisen og Berlingske vil bringe Muhammed-annoncer

Weekendavisen er klar til at bringe Nye Borgerliges omdiskuterede annoncer med Muhammed-tegningerne.

Det fortæller avisens chefredaktør, Martin Krasnik, søndag i et P1-programmet 'Ordet fanger'.

- Hvis vi får den (annoncen, red.) sendt til os og bliver bedt om at indrykke den. Så gør vi det, siger Martin Krasnik.

- Løber du ikke en stor risiko for dig selv, dine medarbejdere og deres familier, spørger radioværten.

- Det håber jeg ikke. Men jeg vil sige, at jeg er fuldstændig bevidst om, at der selvfølgelig er en risiko, svarer Martin Krasnik.

Søndag eftermiddag følger Berlingske trop. Også de vil bringe annoncerne, melder avisens chefredaktør, Tom Jensen, ud på Twitter.

'Jeg kan i lighed med Weekendavisens chefredaktør sige, at får vi tilsendt Nye Borgerliges annonce, fordi de ønsker den bragt hos os, og kan vi konstatere den har det indhold, jeg er blevet gjort opmærksom på den har, så vil Berlingske også bringe annoncen,' skriver han.

Til Ekstra Bladet fortæller Tom Jensen, at beslutningen er taget af chefredaktionen og er blevet meldt ud til avisens ansatte i dag.

- Hvad skal man gøre, hvis man som medarbejder føler sig utryg ved at gå på arbejde på grund af den her beslutning?

- Så skal man kontakte chefredaktionen og tale med os om det, siger Tom Jensen.

- Det har jo været en afvejning, det her. Selvfølgelig er man nødt til at overveje sikkerhedsaspektet ved det, men medier er sat i verden for at varetage den grundlæggende ytringsfrihed, fortsætter han.

Tom Jensen forklarer, at beslutningen bunder i ønsket om at behandle Nye Borgerlige-annoncen som enhver anden annonce og ikke opstille særlige kriterier for den.

- Jeg vil gerne appellere til at trække dramaet lidt ud af det her, siger chefredaktøren og understreger, at han dog godt forstår Jyllands-Postens beslutning om ikke at bringe annoncerne, fordi de er i 'en særlig situation'.

Risiko for de ansatte

Formand for Nye Borgerlige Pernille Vermund har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at annoncerne er en reaktion på de seneste terrorangreb, som har ramt Frankrig.

I midten af oktober fik den franske skolelærer Samuel Paty skåret halsen over, efter at han havde vist Muhammed-tegninger for sine elever.

Og torsdag blev Frankrig ramt af endnu et terrorangreb, hvor tre personer blev knivdræbt i en kirke i Nice.

Pernille Vermund frygter ikke konsekvenserne ved at indrykke Muhammed-tegningerne. Faktisk tværtimod.

- Jeg er sådan set mere nervøs for konsekvenserne ved ikke at gøre det, sagde hun.

Både Jyllands-Posten og Ekstra Bladet har meldt ud, at de ikke vil bringe Nye Borgerliges annoncer. Et af hovedargumenterne for at lade være er ifølge medierne, at det indebærer en risiko for avisernes ansatte. Ekstra Bladet og Jyllands-Posten har adresse i samme bygning.

'Vi vil ikke tabe. Derfor må vi prøve at være modige, men vi kan i dette hus af hensyn til folks liv bare ikke tillade os at være dumdristige,' skrev chefredaktør på Ekstra Bladet Poul Madsen eksempelvis fredag i en leder om emnet.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra chefredaktør for Weekendavisen, Martin Krasnik. Han ønsker ikke at stille op til interview.

