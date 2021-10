Weekenden byder på klassisk dansk efterårsvejr

Det er efterår i kalenderen, og det har vejret tilsyneladende også fundet ud af.

De kommende dage står således på ustadigt efterårsvejr, når flere fronter med regn og blæst passerer landet fra sydvest.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Lars Henriksen tidligt fredag morgen.

Fredag vil føles meget efterårsagtig med regn og masser af blæst og temperaturer mellem 12 og 16 grader.

- Dagens lyspunkt finder vi øst på, hvor solen kigger lidt frem i løbet ad dagen. Men det er altså kun i øst. Resten af landet ser ud til at få en gråvejrsdag, siger han.

Lørdag ser det heldigvis lidt bedre ud, forudser meteorologen.

- Weekendens bedste dag bliver lørdag, hvor vi efterhånden kun får enkelte byger og siden også perioder med sol, siger Lars Henriksen.

Dog vil der først på dagen være mange skyer og en smule regn i den østlige del af landet.

- Og så tager vinden også noget af, så vi efterhånden får en relativt pæn efterårslørdag, siger han.

Temperaturerne lørdag vil ligesom fredag ligge på mellem 12 og 16 grader.

- Så går det til gengæld ned ad bakke igen søndag, hvor der vil være skyer og regn stort set hele dagen. Og vinden tager også til igen, siger han.

Søndag ser det dog ud til at blive en anelse lunere end de foregående dage, og temperaturen kan således snige sig op på 18 grader.

- Vi har altså nogle rigtig ustadige dage i vente. Det er intet mindre end klassisk dansk efterårsvejr, siger Lars Henriksen.

Ifølge DMI ventes det typiske vejrmønster i oktober at blive præget af en overvejende sydvestlig strømning, som for det meste sender svagere fronter ind over landet.

Typisk vil de give os skyet, men lunt vejr og i perioder lidt let regn eller finregn efterfulgt af perioder med sol.