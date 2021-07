Weekendens vejr byder på lidt af hvert med op til 25 grader

Sommerferien er begyndt for skoleelever og mange andre, og de skal indstille sig på, at den første weekend i juli bliver en blandet omgang med skyer, sol og regnbyger.

Temperaturerne de næste tre dage topper med omkring 25 grader i det sydvestlige Jylland på søndag.

Det siger Klaus Larsen, vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- I dag fredag ligger der en stribe af regn hen over Vestsjælland og den centrale del af Jylland. Der kommer også en smule regn nord for Limfjorden. Men der kommer ophold i det, og længere ned mod sydvest kommer der en smule opklaring med mulighed for en del sol, siger han.

Temperaturer mellem 18 og 24 grader bliver suppleret af en svag til jævn vind fra nord og nordvest.

I aften og i nat vil et skydække ligge over landet med temperaturer mellem 12 og 18 grader.

- Lørdag fortsætter i samme stil med lidt af hvert, men det bliver samtidig den mest tørre af de tre dage. Igen vil der nok være størst chance for sol, desto længere sydvest på man kommer, siger Klaus Larsen.

Når tusindvis af mennesker samles foran storskærme til Danmarks EM-kamp klokken 18, vil det måske være en god idé at supplere klaphatte og dannebrog med en paraply eller et regnslag.

- Generelt vil vejret være bygepræget på det tidspunkt, og generelt er der nok størst risiko for regnvejr i København samt i den nordlige del af Sjælland og Nordjylland, siger Klaus Larsen.

Søndag er der solskin fra morgenstunden til hele landet, men i løbet af dagen begynder byger at dukke op.

- Og så ser det sydvestlige Jylland ud til at få dagens højeste temperaturer med op til 25 grader, siger Klaus Larsen.