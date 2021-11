Weekendvejr: Gråt, gråt, gråt:

Gråt, gråt, gråt og mere gråt.

Sådan kan weekendvejret fint beskrives. Der kommer ikke til at ske noget, som er 'vejr' at skrive hjem om så at sige.

Det kan vagtchef i DMI Frank Nielsen fortælle.

- Det er i højtryksplaget vejr. Hvis det havde været sommer, havde vi klappet i vores hænder, siger vagtchefen.

Det betyder, at vi kan forvente tåge og regn. Særligt lørdag kan det dryppe lidt. Det skulle gerne være lidt bedre søndag.

- Hvis man vil ud at gå, vil jeg anbefale, at man gør det søndag. Selvfølgelig med det rette tøj på, lyder det fra Frank Nielsen.

Generelt vil der være mange skyer og temperaturerne ligger mellem syv og 10 grader, og som Frank formulerer det:

- Der sker ikke meget. Det er bare stille og roligt novembervejr.

Vi kan dog se frem til, at det mere tørre søndagsvejr vil fortsætte ind i mandag.