WeShare lukker

MobilePay, som står bag WeShare, bekræfter, at de lukker deres populære betalingsapp fra 1. februar 2023 .

Det fremgår af et opslag på deres hjemmeside.

’WeShare er bygget på en anden platform end MobilePay, og det er for dyrt for os at holde WeShare ved lige på den nuværende platform'.

'Samtidig vil det også være en for stor investering for os at flytte WeShare over på samme platform som MobilePay, og derfor har vi besluttet at lukke WeShare’, skriver de.

Måske et alternativ på vej

MobilePay er ikke i gang med at lave en ny app fuldstændig magen til WeShare, men er er i tæt samarbejde med norske Vipps AS om en ny alternativ løsning.

De står bag Vipps-appen, der på mange måder minder om WeShare.

’Vi forventer derfor, at muligheden for at afregne løbende udgifter i en gruppe på et tidspunkt også vil blive en del af MobilePay-appen’, skriver WeShare på sin hjemmeside.

Har du hængepartier og uafsluttede regnskaber, efter appen er lukket, vil du kunne eksportere relevante WeShare-data via MobilePay-appen fra 1. februar 2023 frem til 1. maj 2023.

WeShare fortæller, at de i god tid nok skal sørge for at sende en mail med information om, hvordan du eksporterer dine WeShare-data via MobilePay.

Der er cirka 1.230.000 registrerede WeShare-brugere i Danmark og 220.000 i Finland.