WHO: 2022 kan blive enden på pandemien med vaccineindsats

2022 kan blive året, hvor coronapandemien når sin ende.

Sådan lyder den optimistiske melding fra Verdenssundhedsorganisationen WHO's generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Han har fredag gjort status over året i en erklæring på LinkedIn.

Her stiller generaldirektøren nogle betingelser for, hvad der skal se, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at sige farvel til pandemien i det nye år.

Han fremhæver blandt andet nødvendigheden af en mere ligelig fordeling af vacciner på verdensplan.

- Hvis vi gør en ende på ulighed, gør vi en ende på pandemien og det globale mareridt, vi alle har gennemlevet. Og det er muligt, siger Tedros i erklæringen.

Han peger på, at mens flere lande er begyndt at tilbyde et tredje eller sågar fjerde stik med en coronavaccine, halter mange afrikanske lande efter.

I Afrika er således tre ud af fire sundhedsmedarbejdere uvaccineret, lyder det fra WHO.

Han fremhæver dog også flere positive ting ved vaccineudrulningen, der kun var i sin spæde start for et år siden.

På godt et år har WHO godkendt ti forskellige vacciner til nødbrug, og mere end 8,5 milliarder vaccinedoser er blevet givet verden over.

WHO sætter som mål det kommende år, at 70 procent af verdens befolkning skal være vaccineret inden midten af 2022, ligesom at der skal fremtidssikres bedre mod epidemier og pandemier fremover.

- Jeg tror, at hvis vi gør fremskridt på disse mål, vil vi samles igen i slutningen af 2022. Ikke for at markere slutningen på et tredje år med en pandemi, men for at fejre en tilbagevenden til før-covid-normerne, siger Tedros.