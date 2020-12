WHO advarer: Covid-19 kan blive endemisk

Ifølge en professor hos WHO kan covid-19 ende med at blive endemisk, hvilket betyder, at vi aldrig kommer helt af med den. Der er dog håb

2020 vil blive altid blive husket for covid-19's hærgen i hele verden, men ifølge WHO kan det sagtens ende med, at vi aldrig kommer af med den. Virussen kan blive endemisk.

Det betyder med andre ord, at den ender ligesom eksempelvis skoldkopper, hvor den stadig findes og er en trussel, men en meget lille en af slagsen. Og så vil den alene være udbredt i et mindre eller afgrænset område.

Det advarer WHO om ifølge The Guardian.

Manden bag advarslen er professor David Heymann, der er chef for WHO's strategiske og tekniske rådgivende gruppe for smitsomme trusler.

- Virussens skæbne er at blive endemisk, også selv om vaccinerne begynder at blive rullet ud i USA og Storbritannien. Det samme er tilfældet for fire andre coronavirusser i verden, og de vil blive ved med at mutere og reproducere sig selv i menneskers celler.

- Men heldigvis har vi redskaber til at redde menneskeliv, og kombineret med et godt sundhedssystem lærer vi også at leve med covid-19, siger han til The Guardian.

I Danmark er Jytte Margrethe Frederiksen en af de første danskere, der er blevet vaccineret. Et vaccineprogram, der i fremtiden kan blive et afgørende redskab i kampen mod covid-19. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Vaccinen et middel

Også dr. Mark Ryan, chefen for WHO's program for nødsituationer, oplyser, at vi i de kommende år vil opleve, at covid-19 bliver endemisk, og her spiller vaccinen også en store rolle.

Den skal ifølge dr. Mark Ryan være med til at holde virussen nede. Ikke nødvendigvis udrydde den. Præcis ligesom vi ser med eksempelvis skolkopper.

En ting, de fleste af os skal igennem, men ikke er nogen fare for hverken individ eller sammenhængskraften i samfundet.

Samtidig advarer de om, at selv om covid-19 har været en slem omgang, så er det nødvendigvis ikke det værste, vi har set.

Mandag nåede antallet af omkomne og indlagte med covid-19 på danske hospitaler nye højder.

Således er 30 personer det seneste døgn registreret omkommet med sygdommen. Det er det højeste antal på 24 timer siden pandemiens udbrud i foråret.

Antallet af indlagte slår også rekord, og i alt 872 personer er nu indlagt, efter at antallet det seneste døgn er steget med 55 personer.