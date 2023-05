WHO advarer: - Drop det!

Hvis man gerne vil tabe sig, skal man ikke indtage light-produkter, lyder det nu fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO), som også advarer mod langsigtede konsekvenser

Det virker oplagt at vælge en sodavand uden sukker for at spare på kalorierne.

Men det skal du ikke gøre, lyder det nu fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

Den nye anbefaling kommer efter en systematisk gennemgang af allerede tilgængelig dokumentation. Den har vist, at brugen af kunstige sødestoffer ikke på lang sigt har nogen fordele i forhold til at holde vægten nede.

Øget risiko for sygdomme og dødelighed

Derudover tyder resultaterne også på, at der kan være potentielle konsekvenser ved langvarig brug af de kunstige sødemidler, såsom øget risiko for type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdomme og dødelighed hos voksne.

- At erstatte sukker med NSS (kunstige sødestoffer, red.) hjælper ikke med vægtkontrol på lang sigt, siger Francesco Branca, WHO-direktør for ernæring og fødevaresikkerhed i pressemeddelsen.

- Folk er nødt til at overveje andre måder at reducere sukkerindtaget på, såsom at indtage mad med naturligt forekommende sukker som frugt eller usødede mad- og drikkevarer,

Gælder kun mad- og drikkevarer

Anbefalingen gælder ikke for mennesker, der allerede har diabetes. Derudover gælder anbefalingen kun for føde- og drikkevarer og ikke produkter såsom tandpasta, hudcreme og medicin. Heller ikke kaloriefattige mad- og drikkevarer er omfattet.

De kunstige sødemidler, der frarådes, er acesulfam K, aspartam, advantam, cyklamat, neotam, sakkarin, sukralose og stevia.

