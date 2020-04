WHO advarer mod alkohol

Det kan lyde mærkværdigt, men der er tilsyneladende et rygte om, at stærk alkohol kan forebygge coronavirus.

Den påstand har Verdenssundhedsorganisationen WHO nu forsøgt at mane til jorden med generelle oplysninger om corona og alkohol. Tiltaget bliver kaldt 'Alkohol og COVID-19: Hvad du behøver at vide'.

- Alkohol bliver indtaget i store mængder i den europæiske region, og det efterlader for mange ofre. Under COVID-19-pandemien burde vi virkelig spørge os selv, hvilke risici vi tager, når vi indespærrer folk i deres hjem med en substans, som er skadelig både for deres helbred og for deres ageren overfor andre, herunder vold i hjemmet, siger Carina Ferreira-Borges, der står WHO's programmer vedrørende stoffer og alkohol.

Direktøren for Statens Institut for Folkesundhed Morten Grønbæk mener dog ikke, at det er helt så grelt, som WHO får det til at lyde.

- Selvfølgelig beskytter alkohol ikke mod corona, men der skal meget til, at man får et decideret nedsat immunforsvar. Så skal man op i nogle konstant høje doser som 6-10 genstande om dagen i en længere periode.

- Alkoholikere vil have et lavere immunforsvar. Men det er ikke at sammenligne med at gå i byen en fredag aften. Der er man ikke langvarigt skadet, siger Morten Grønbæk.

Drik ikke ethanol

Det sejlivede rygte om stærk alkohols virkninger understreger WHO flere gange ikke passer. Det drejer sig om spiritus, men også for eksempel ethanol, som er blevet blandet med methanol. Det kan medføre døden i yderste tilfælde.

Det er dog ikke kun ens eget helbred, som alkohol er dårligt for. Ifølge verdenssundhedsorganisationen kan indtag af alkohol også medføre en forværret mental tilstand, som i sidste kan gå udover dem, man bor sammen med.

WHO advarer imod indtagelsen af alkohol og opfordrer alle lande til at forsøge at mindske forbruget generelt, men især under coronapandemien.

- Der er alt for mange i Danmark, der drikker for meget. Der er omkring 130.000 personer, som har et skadeligt alkoholforbrug. Så det skal man selvfølgelig passe på med.

- Men der er ikke nogen speciel situation omkring alkohol og corona i den forstand. Det er ikke en enkelt brandert eller to glas vin om aftenen, der gør forskellen, siger Morten Grønbæk til Ekstra Bladet.

Ifølge WHO er alkohol skyld i 3 millioner dødsfald årligt, hvoraf en tredjedel er i Europa.