WHO advarer mod ny dødelig sygdoms-epidemi

Verdenssundhedsorganisationen WHO har tilføjet ny dødelig epidemi til listen over de største sundhedsfarer for klodens befolkning, men både epidemiens oprindelse og omfang er endnu ukendt

Hvert år udgiver WHOs videnskabsfolk en liste over de sygdomme, som har størst risiko for at sprede sig over hele verden og starte en global dødbringende epidemi.

På listen for 2018 står velkendte sygdomme som Ebola, SARS og Zika-virussen, men nu er en ny sygdom under navnet 'Disease X' også blevet tilføjet.

Den nye sygdom, Disease X, adskiller sig dog markant fra de øvrige sygdomme på listen, fordi det endnu er uvist, hvilken sygdom det mystiske navn overhovedet dækker over - for sygdommen er nemlig ikke blevet opdaget endnu.

- Disease X er udtryk for, at vi ved, at en alvorlig global epidemi potentielt kan blive udløst af et patogen, som endnu er ukendt, men som kan forårsage sygdom hos mennesker, oplyser WHO i forbindelse med offentliggørelsen af listen.

Potentielt kommende epidemi

Disease X er altså ikke navnet på en eksisterende sygdom, men derimod navnet på en potentielt kommende epidemi, som videnskabsfolkene derfor ikke kender hverken årsagen til eller omfanget af.

Jens Lundgren er professor ved institut for klinisk medicin i København og forsker i Epidemilogiens historie. Han forstår godt, at det kan virke kryptisk, at WHO nu advarer omkring en sygdom, der endnu ikke er opdaget. Alligevel mener han, at WHO har truffet en god beslutning, for den næste store epidemi er altid lige om hjørnet.

- Vi har ikke defineret endnu, hvilke sygdomme, der vil plage menneskeheden i fremtiden, men vi ved, at der altid kommer nye sygdomme, som vi ikke hidtil har kendt til. Man kan ikke sige hvad det er, hvor stort et problem det er eller hvor det rammer henne, men vi må erkende, at det hører med til at være menneske og leve her på jorden, siger han.

Et bredere fokus

WHOs liste er en prioriteret liste, der består af de sygdomme, som organisationens videnskabsfolk har vurderet til at være de potentielt farligste på globalt plan. Derfor kan det godt se ud som om, at WHO har vurderet, at Disease X - en endnu ukendt sygdom - er farligere end en række velkendte og dødbringende sygdomme.

Det drejer sig blandt andet om HIV/AIDS, Malaria og gul feber, der alle er udeladt fra dette års liste over prioriterede sygdomme. Men sådan skal listen ikke tolkes, mener Jens Lundgren.

- Nej. Det er et forsøg på at få en bredere vifte af fokusområder. Der har været meget fokus på blandt andet HIV og Malaria, så der er rigtig mange kompetencer på de områder. Man skal ikke se det som en ændring af prioriteten, for WHO har stadig et enormt fokus på HIV og Malaria, men de ønsker også at brede sit fokus yderligere, siger han.

- Men hvordan kan man forberede sig på fremtidige epidemier, som vi ikke engang kender til endnu?

- Man kan blandt andet styrke de overvågningsmekanismer, der kan identificere en klynge af folk, som bliver syge af noget, vi ikke har set tidligere. HIV skabte formentlig sygdom hos mennesker allerede omkring 1. verdenskrig, men blev først identificeret som et problem i 1980. Dengang fungerede de eksisterende overvågningsmekanismer altså rigtig dårligt, forklarer han.

Ifølge Jens Lundgren skal Disease X ses som et forsøg fra WHOs side, om at gøre verdenssamfundet bedre parat til når den næste epidemi rammer os - for den gør den.

- WHO er til for at kunne samle medlemslandene på tværs, for at blive enige om nogle fælles strategier. Det er det, de forsøger at promovere her, og det synes jeg er meget fornuftigt