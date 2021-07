WHO advarer om ny bølge i Europa med EM som superspreder

Smittetallene i Europa er steget med ti procent den seneste uge, og risikoen for en ny coronabølge vokser.

Sådan lyder advarslen fra Verdenssundhedsorganisationen WHO's direktør for det europæiske kontinent, Hans Kluge, skriver BBC.

Ifølge ham skyldes risikoen en langsom vaccineudrulning, nye coronavarianter og øget socialt samvær.

Der er desuden fare for, at Euro 2020 vil udvikle sig til en supersprederbegivenhed, siger Hans Kluge.

En superspreder er en smittet person, der smitter mange andre. Derved kan få smittede til en begivenhed pludselig udvikle sig til mange smittede og til det, som kaldes en supersprederbegivenhed.

- Der vil komme en ny bølge i Europa, medmindre vi forbliver disciplinerede, siger Hans Kluge ifølge nyhedsbureauet AFP.

Hundredvis af fodboldfans, der er vendt tilbage fra kampe i London og Skt. Petersborg, er blevet testet positive.

WHO's beredskabschef Catherine Smallwood har opfordret værtsbyer til at gøre mere for at overvåge tilhængernes færden.

- Vi er nødt til at se på, hvad der sker omkring stadionerne, siger hun og pointerer, at det også gælder før og efter kampene

- Hvad sker der efter kampen? Går de ind på i forvejen tæt befolkede barer og pubber?, siger Catherine Smallwood ifølge BBC.

De øgede smittetal kommer efter en periode på ti uger, hvor tallene har været faldende. Det skyldes blandt andet den mere smitsomme coronavariant Delta.

Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrol (ECDC) vurderede i sidste uge, at Delta-varianten i august kan udgøre ni ud af ti nye smittetilfælde i EU.

Statens Serum Institut vurderer, at mellem 16,2 og 25,3 procent af alle coronatilfælde i Danmark lige nu er med Delta-varianten.

Delta-varianten af det gængse coronavirus blev oprindeligt opdaget i Indien, men har siden spredt sig mange steder i verden.