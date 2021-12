WHO: Aflys jul og nytår

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anbefaler lande, som er hårdt ramt af corona, at aflyse julen i år

- En aflyst begivenhed er bedre end et aflyst liv.

Det var meldingen fra direktøren i VerdensSundhedsorganisationen ( WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, til et pressemøde i Genève om coronasituationen.

Meldingen kom med et budskab om, at lande, der er hårdt ramt af corona og den nye omikronvariant, bør aflyse julearrangementerne i år.

- Det er bedre at aflyse nu og fejre senere end at fejre nu og sørge senere, lyder det fra direktøren, som ikke holdt sig tilbage med de patosbetonede budskaber.

Til pressemødet lagde WHO vægt på, at omikronvarianten spredes hurtigere end delta. Desuden smitter den i højere grad vaccinerede og folk, som tidligere har været smittet.

Der er håb

Men det var ikke kun dystre oneliners, WHO kom med til pressemødet. Der var også et spinkelt budskab om håb for det kommende år.

- (Vi) håber at overdrage denne sygdom til en relativt mild sygdom, der let kan forebygges, og som let kan behandles, lyder det fra WHO’s øverste katastrofeekspert, Mike Ryan.

WHO håber, at 2022 er året, hvor vi får styr på pandemien. Det skal ske ved, at folk vaccineres i høj grad, og at folk ikke smitter lige så omfattende som nu. Det bør ifølge WHO gøre corona til en sygdom, der er til at leve med.

Fredag 17. december blev der holdt pressemøde i Danmark om corona og omikron. Her anbefalede Mette Frederiksen (S), at vi ser så få som muligt i denne tid.

Budskabet er, at vi er i et ræs mod corona. Der skal hurtigst muligt vaccineres så mange som muligt, så vi vinder ræset.