WHO: Antallet af virussmittede i Kina har stabiliseret sig

Antallet af smittede med coronavirus på daglig basis i Kina er ved at stabilisere sig. Det oplyser Verdenssundhedsorganisationen WHO lørdag.

Ifølge WHO er det "gode nyheder". Men organisationen understreger, at det er for tidligt at konkludere om, hvorvidt virusset har nået sit højdepunkt.

Det er blandt andet i Hubei-provinsen, der betegnes som epicentret for virusset, at antallet af smittede har stabiliseret sig.

Det fortæller Michael Ryan, chef for WHO's krisehåndtering, ved et pressemøde i Geneve, Schweiz.

Hubei-provinsen er blevet lukket ned for at mindske spredningen af virusset, der har nået adskillige lande.

- Vi er i en stabil periode på fire dage, hvor antallet af smittede ikke er steget. Det er gode nyheder og viser måske effekten af de foranstaltninger, som er blevet sat i værk, siger Michael Ryan.

Han tilføjer, at det er for tidligt at lave nogle forudsigelser om den videre udvikling.

Foruden Hubei har en række andre store provinser og byer i Kina indført rejserestriktioner eller lignende tiltag for at mindske smitterisikoen.

Flere end 34.500 personer er smittet med coronavirusset, som har kostet mere end 700 mennesker livet.

WHO's generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus, maner til besindighed trods de umiddelbart gode nyheder.

Han advarer imod misinformation om virusset. Misinformation skal have gjort arbejdet sværere for sundhedspersonale, fortæller han.

- Vi bekæmper ikke bare virusset. Vi kæmper også mod trolde og konspirationsteoretikere, som skaber misinformation og underminerer kampen mod virusset, siger generaldirektøren.

Der er endnu ingen registrerede tilfælde af det nye coronavirus i Danmark. Og ifølge Sundhedsstyrelsen er risikoen for at blive smittet i Danmark lille.