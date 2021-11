WHO bekymret over ny coronavariant

WHO klassificerer nu den nye coronavariant fra det sydlige Afrika som en variant 'af bekymring'.

Det skriver WHO på sin hjemmeside.

Her oplyser organisationen desuden, at varianten har fået navnet 'Omicron' - tidligere hed den B.1.1.529.

'Omicron' er det 15. bogstav i det græske alfabet.

'Denne variant har et højt antal af mutationer, hvoraf nogle af dem er bekymrende. Indledende undersøgelser viser en forhøjet risiko for ved geninfektion ved denne variant,' står der.

'Antallet af smittetilfælde med denne variant ser ud til at være stigende i næsten alle sydafrikanske provinser.'

Slår særligt ud

Den gode nyhed er, at den har vist sig at være let at identificere.

Det skyldes, at en af de typer pcr-test, der bliver brugt over store dele af verden, slår særligt ud, når der er tale om netop denne variant.

Det betyder, at man hurtigere kan se, at der kan være tale om varianten, og ved at bruge den metode er varianten 'hurtigere blevet opdaget', skriver WHO.

Nye restriktioner

Også herhjemme har varianten været årsag til bekymring.

Tyra Grove Krause, der er konstitueret faglig direktør i SSI, meddelte på et pressemøde, at instituttet indstiller til, at der bliver nedlagt rejserestriktioner for syv sydafrikanske lande. Det gælder for Sydafrika, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Namibia og Eswatini.

Fredag aften meddelte EU, at alle 27 medlemslande er blevet enige om behovet for indrejserestriktioner for de syv lande, mens de europæiske regeringer også opfordres til at fraråde rejser til landene.