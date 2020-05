WHO-chef: Corona forsvinder måske aldrig

Coronavirussen forsvinder måske aldrig - og måske skal vi til at vænne os til, at virusen hvert år vil koste menneskeliv.

Denne noget nedslående melding kommer fra chefen for WHO's akutberedskab Mike Ryan.

- Det kan være, at coronasvirussen bliver en af mange andre virus i vores samfund. Det kan være, at den aldrig forsvinder. HIV virusen eksisterer stadig, siger eksperten ifølge TV-stationen CNN.

Mike Ryan understreger, at han ikke sammenligner de to virus.

Bør være realistisk

- Men jeg mener, at vi bør være realistiske. Der er ingen, som kan forudsige, hvornår eller om Coronaen overhovedet vil forsvinde.

Ifølge Mike Ryan vil en vaccine til en vis grad kunne begrænse sygdommens spredning. Men flere forudsætninger skal være opfyldt for, at det kan ske.

- Med en vaccine vil vi få en mulighed for at udrydde virussen. Men det kræver, at vaccinen er tilgængelig. Den skal være ekstremt effektiv, og alle skal have mulighed for at få den og bruge den, fastslår Mike Ryan.

Der er verden over registreret 4.347.05 smittede med corona, men det er uklart hvor mange, der reelt har sygdommen eller bærer smitten. Godt 300.000 personer registreret med corona er indtil nu døde.