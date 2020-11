WHO-chef går i isolation efter kontakt med coronatilfælde

Tedros Adhanom Ghebreyesus, der er generalsekretær for Verdenssundhedsorganisationen, WHO, går i selvisolation de kommende dage.

Det sker, efter at han er blevet identificeret som kontaktperson til én, der for nylig er blevet testet positiv for coronavirus.

Det oplyser generalsekretæren på Twitter sent søndag aften.

WHO-chefen skriver også, at han har det godt, og at han ikke har nogen symptomer. Han vil den kommende tid arbejde hjemmefra i overensstemmelse med FN-organisationens retningslinjer, skriver Ghebreyesus på Twitter.

- Det er afgørende, at vi følger sundhedsretningslinjerne. På den måde bryder vi smittekæder med covid-19, undertrykker virusset og beskytter sundhedssystemet, skriver generalsekretæren.

Han skriver ikke, hvor længe han vil blive i karantæne. Ifølge WHO's egne retningslinjer skal han forblive i isolation i 14 dage, skriver avisen The Guardian.

Ifølge avisen befinder Ghebreyesus sig i Genève i Schweiz, hvor WHO har sit hovedkontor.

Schweiz har flere dage i træk bekræftet mere end 1000 nye coronatilfælde om dagen.

Søndag meldte de schweiziske myndigheder, at landet vil indføre en delvis nedlukning. Det betyder, at barer, restauranter og ikke-nødvendige butikker vil blive lukket fra klokken syv om aftenen fra mandag og i mindst fire uger frem.

Ghebreyesus er Etiopiens tidligere udenrigsminister og ekspert i infektionssygdomme. Han har ledet WHO siden 2017.

I sidste uge advarede Ghebreyesus om, at flere europæiske lande i øjeblikket oplever en stor stigning i antallet af coronatilfælde.

Ifølge generalsekretæren er den nordlige halvkugle nu på et kritisk tidspunkt i pandemien.

- Vi opfordrer ledere til straks at gribe ind for at forhindre flere unødvendige dødsfald, sagde Ghebreyesus i sidste uge.