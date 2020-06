WHO: Coronapandemi er ikke i nærheden af at være overstået

Efter seks måneder med coronavirusset er pandemien 'slet ikke i nærheden' af at være overstået. Og det værste ligger stadig forude.

Det siger chefen for Verdenssundhedsorganisation WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, på en pressekonference mandag.

- Vi vil alle gerne se en ende på dette. Vi vil alle gerne videre med vores liv. Men den barske virkelighed er, at dette slet ikke er i nærheden af at være overstået, siger han.

- Selv om mange lande har gjort fremskridt, tager pandemien faktisk til i styrke globalt.

Tedros tilføjer, at mange mennesker stadig kan blive smittet, og 'virusset har stadig masser af plads at bevæge sig på'.

Hans udtalelser kommer dagen efter, at antallet af coronarelaterede dødsfald på verdensplan rundede en halv million. Over ti millioner mennesker er bekræftet smittet.

WHO's krisechef, Mike Ryan, roser de mange bestræbelser, der er i gang verden over for at finde en vaccine.

Men han tilføjer, at der ikke er nogen garanti for, at det vil lykkes.

Indtil en vaccine er fundet, kan landene være med til at bekæmpe smitten ved at teste, isolere de smittede og spore de mennesker, de har været i kontakt med, siger Mike Ryan.

Han roser især Tyskland, Japan og Sydkorea for deres strategi.