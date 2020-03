WHO: Coronavirussen er en pandemi

Coronavirussen er nu nået det stadie, hvor det er en pandemi.

Det skriver Verdenssundhedsorganisationen (WHO) på deres Twitter-profil.

BREAKING



"We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic"-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020

Det siger WHO's generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus også på et pressemøde.

Når der er tale om en pandemi, er der ifølge WHO's definition tale om en ny sygdom, der har spredt sig over hele verden.

Meldingen om, at der er tale om en pandemi, kommer i kølvandet på, at antallet af bekræftede tilfælde af coronavirus uden for Kina blevet 13 gange så stort på to uger, ligesom antallet af ramte lande er tredoblet.

'Tusindvis kæmper for deres liv på hospitalerne,' siger generaldirektøren og fortsætter:

'I disse dage og de kommende uger regner vi med at se, at antallet af coronatilfælde, antallet af døde og antallet af påvirkede lande stiger til et endnu højere antal.'

Alarmerende passivt

WHO følger virussen døgnet rundt, og de er ikke kun bekymrede over den alarmerende grad af spredning, men også 'de alarmerende niveauer af passivitet'.

'Vi har højt og tydeligt ringet med alarmklokken,' siger generaldirektøren, der understreger, at lande bør tage akutte og aggressive tiltag i brug.

Han bemærker, at selvom der stadig ikke er bekræftet nogen tilfælde af coronavirus i 81 lande, og at der i 57 lande er bekræftet ti eller færre tilfælde.

Men alle lande kan altså være med til at skifte kursen på pandemien ved at teste og behandle deres borgere for at undgå, at enkelte smittetilfælde bliver til smitteklynger.

'Det her er ikke bare en sundhedskrise, det er en krise, der vil ramme alle sektorer - så alle sektorer og alle individer må involvere sig i kampen,' siger Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Der er i alt 121.564 bekræftede tilfælde fordelt over 114 lande - heraf 442 tilfælde i Danmark.