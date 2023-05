WHO: Covid-19 har kostet millioner af leveår

Covid-19 kostede næsten 337 millioner leveår i løbet af de første to år af pandemien, som brød ud i begyndelsen af 2020.

Det viser en opgørelse lavet af Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

Opgørelsen er offentliggjort som del af en større statusrapport fredag, skriver nyhedsbureauet AFP.

Udregningen af antallet af tabte leveår er baseret på data for coronarelaterede dødsfald fra begyndelsen af 2020 til begyndelsen af 2022.

- Det svarer til, at man for hvert ekstra dødsfald har mistet 22 leveår, siger Samira Asma, der er souschef WHO's afdeling for data og analyse, ifølge AFP.

Med andre ord kunne de, der døde som følge af covid-19, ifølge WHO's beregninger i gennemsnit have levet 22 år længere, hvis ikke de var blevet smittet med virusset.

Der blev i løbet af 2020 og 2021 officielt registreret 5,4 millioner dødsfald relateret til covid-19 på verdensplan.

Men det reelle dødstal menes at være langt højere.

Data for overdødelighed i løbet af de to år indikerer ifølge WHO, at 14,9 millioner mennesker døde af covid-19.

I rapporten påpeger WHO, at pandemien har været med til at bremse en ellers markant fremgang i global sundhed, som har ført til en stigende levealder på verdensplan de seneste to årtier.

Blandt andet er den i forvejen eksisterende ulighed i adgangen til kvalificeret lægehjælp og andre typer sundhedsydelser - herunder forskellige vaccinationsprogrammer - blevet større.

Dele af verdens befolkning har således fået ringere adgang til lægehjælp og vaccinationer. Blandt andet er antallet af malaria- og tuberkulosetilfælde begyndt at stige efter i en årrække at have været faldende.

Det uddybes ikke, hvorfor covid-19-pandemien har påvirket bekæmpelsen af andre sygdomme.

Men det er velkendt, at indsatsen mod covid-19 har trukket store veksler - både økonomisk og personalemæssigt - på hospitaler verden over og på de nationale sundhedsbudgetter.