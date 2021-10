WHO efterlyser milliarder til flere vacciner mod corona

Der er stadig brug for milliarder af dollar til at forsyne verden med vacciner og medicin mod coronavirus frem til september næste år.

Det melder Verdenssundhedsorganisationen, WHO, torsdag.

WHO vurderer, at det vil kræve 23,4 milliarder dollar - svarende til 149 milliarder kroner - at skaffe nok forsyninger.

Det vil ifølge sundhedsorganisationen forhindre mindst fem millioner potentielle dødsfald og samtidig spare den globale økonomi for 5,3 milliarder dollar. Det svarer til 33,7 milliarder kroner.

Den ujævne fordeling af vacciner og medicin er skyld i, at coronapandemien langtfra er slut, siger WHO.

Det øger samtidig risikoen for, at nye og mere farlige varianter af virusset udvikler sig. Det kan også få betydning for vacciner og medicins effekt mod covid-19.

Indtil videre er 0,5 procent af de tilgængelige vacciner blevet givet i verdens fattigste lande, selv om landene udgør ni procent af den globale befolkning.

- Hvis de 6,8 milliarder vaccinedoser, der er blevet givet globalt indtil videre, var retfærdigt fordelt, ville vi have nået vores mål om, at 40 procent af befolkningen i hvert land var blevet vaccineret nu, siger WHO's topchef, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

WHO's kontor i Afrika vurderer, at kun ti procent af de 54 lande på kontinentet vil nå målet om 40 procent ved udgangen af året.

Ifølge en opgørelse, som nyhedsbureauet AFP har foretaget, er der i gennemsnit givet 14 vaccinedoser per 100 indbyggere i Afrika.

Det varierer dog meget fra land til land. Mens østaten Seychellerne ligger i top med 161 vaccinationer per 100 indbyggere, er Den Demokratiske Republik Congo i bund med 0,16 vaccinedoser per 100 indbyggere.

I USA er tallet 128 og i Europa er gennemsnittet 113 doser per 100 indbyggere.