WHO-eksperter anbefaler AstraZeneca til personer over 65 år

Et ekspertpanel hos Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anbefaler, at coronavaccinen fra AstraZeneca også bliver givet til personer over 65 år.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Anbefalingen kommer, efter at en række lande, herunder Danmark, har besluttet ikke at give vaccinen til borgere over 65 år. Baggrunden for ikke at gøre det, er manglende dokumentation for effekt.

WHO's ekspertpanel bestående af 15 fremtrædende personer inden for feltet mener derimod, at der er tilstrækkeligt bevis.

- Med helheden af dokumentationsmateriale in mente anbefaler WHO vaccinen til brug for personer, som er 65 år eller ældre, hedder det i anbefalingen fra ekspertgruppen.

Gruppen mener også, at vaccinen kan anvendes i områder, hvor 'varianter er til stede'.

Sydafrika standsede for nylig brugen af AstraZenecas vaccine. Det skete, efter at et studie i indledende fase har vist, at vaccinen ikke har særlig stor effekt mod den sydafrikanske coronavariant.

Men ifølge ekspertgruppen kan vaccinen altså også bruges i eksempelvis Sydafrika.

De første vaccinedoser fra AstraZeneca ankom til Danmark tidlig lørdag morgen. Det drejer sig om 24.000 doser.

I Danmark er den foreløbig dog kun blevet godkendt til brug på personer under 65 år, og som ikke er i risiko for et alvorligt forløb med coronavirus.

Den prioriteres i første omgang til kritisk personale i sundheds- og ældresektoren.